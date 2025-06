Arezzo, 5 giugno 2025 – Un corso di nuoto estivo con la Chimera Nuoto. La società aretina presenta il quinto e ultimo ciclo di lezioni della stagione che, tra lunedì 16 giugno e giovedì 17 luglio , ambisce a coinvolgere nuotatori e nuotatrici di tutte le età che potranno apprendere le basi tecniche della disciplina e acquisire sicurezza nelle acque. I corsi saranno ospitati dalle piscine del Palazzetto del Nuoto di Arezzo e verranno strutturati secondo una programmazione didattica progressiva che parte dal galleggiamento e arriva fino alla propulsione e ai quattro stili, con l'obiettivo di garantire un insegnamento efficace e divertente su misura per bambini, ragazzi e adulti.

Le lezioni partiranno già con i neonati tra zero e tre anni che entreranno in piscina con un genitore per vivere le prime esperienze acquatiche, familiarizzare con l'ambiente e imparare a baby-nuotare, poi la Chimera Nuoto ha previsto la scuola di nuoto tra i quattro ei sei anni con percorsi ludici e motori finalizzati ad acquisire sicurezza ea iniziare a muoversi anche in acqua profonda. Il prospetto dei corsi estivi è completato dalla scuola nuoto per ragazzi dai sette ai diciotto anni e dalla scuola nuoto per adulti dai diciotto ai cento anni dove l'acquisizione dei fondamenti della disciplina avverrà attraverso la metodologia della “pedagogia dell'azione” in cui l'apprendimento è incentrato direttamente sulla pratica e sugli obiettivi da raggiungere. Questi cicli potranno essere strutturati liberamente in termini di frequenza, a partire da un minimo di due lezioni alla settimana secondo le specifiche esigenze di ogni famiglia; per informazioni e iscrizioni è possibile recarsi direttamente alla segreteria del Palazzetto del Nuoto in viale Gramsci o scrivere una mail a [email protected]. «Il corso di nuoto estivo - spiega Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, - è una proposta intensiva pensata proprio per l'estate per abbinare il divertimento all'apprendimento, allo sport, al benessere e alla sicurezza nelle acque necessarie per trascorrere vacanze con maggior serenità. La partecipazione a queste lezioni è favorita dal particolare momento dell'anno che è maggiormente libera da impegni di sport, scuola o altre attività pomeridiane, permettendo così una frequenza ottimale con cui apprendere le basi tecniche del nuoto e acquisire familiarità con l'ambiente acquatico. Tutto questo, in un impianto a temperatura costante come la piscina che rende possibile lo svolgimento regolare delle attività anche nei giorni più caldi dell'anno».