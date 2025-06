Arezzo, 6 giugno 2025 – 26 giugno 2010 - 26 giugno 2025: festa per i primi 15 anni di Orgoglio Amaranto

Il 26 giugno è un giorno speciale per Orgoglio Amaranto. Quindici anni fa, infatti, il comitato prendeva vita per fare in modo che il pallone ad Arezzo rotolasse ancora, dopo la mancata iscrizione e la messa in liquidazione della vecchia Ac Arezzo. Per festeggiare i quindici anni di attività del comitato, tra le più longeve esperienze di partecipazione popolare nel panorama calcistico italiano, proprio il prossimo 26 giugno Orgoglio Amaranto organizza una cena di gala nel luogo del cuore di ogni tifoso: in campo, all'interno dello stadio Città di Arezzo, alle ore 20.30. La cena ha un costo di 35 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini sotto i dieci anni. È richiesta la prenotazione, da effettuare entro domenica 22 giugno nei punti vendita individuati e durante le serate di apertura della sede in curva Sud. I punti vendita sono la Sanitaria di via Garibaldi 105 e Parrucchiera Cristina in via Trento e Trieste 7/A. Le aperture della nostra sede, invece, sono in programma sabato 7 giugno dalle 10.30 alle 12.30, martedì 10 e giovedì 12 dalle 18.30 alle 20.30 e mercoledì 11 dalle 21 alle 23. Sono previste varianti per vegetariani, vegani e in caso di intolleranze, basta comunicarlo in fase di prenotazione. Durante la serata, ripercorreremo la storia del comitato dai primi anni ai giorni nostri, attraversando le fasi più rilevanti del nostro percorso grazie ai presidenti e ai consiglieri che si sono succeduti negli anni, che saranno ospiti della serata così come la dirigenza della Ss Arezzo e dell'Acf Arezzo. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme questo importante traguardo.