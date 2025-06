Arezzo, 5 giugno 2025 – “8: un numero tutto tondo" – I finalisti della Boxe Nicchi Arezzo che volano alla fase nazionale

Continua la scia di successi per la Boxe Nicchi Arezzo, che si conferma una delle realtà più solide e promettenti nel panorama pugilistico regionale. Dopo il grande evento della qualificazione al Trofeo CONI 2025, organizzato dalla nostra società lo scorso 25 maggio, la palestra aretina festeggia un nuovo, prestigioso traguardo: altri sei atleti hanno conquistato l’accesso alle fasi nazionali delle rispettive categorie, il primo a guadagnarsi il pass è stato Andrea Petruccioli nella categoria Kg +50 maschile, che si aggiunge al successo di Stella Rossi nella categoria Kg +50 femminile, entrambi qualificati al Trofeo CONI 2025, a seguire la coppia composta dal figlio e nipote d’arte Brando Nicchi in coppia con la giovane Abid Chadlia Ilaria della società SPES Fortitude di Livorno, qualificati alla Coppa Italia Giovanile. Per Brando Nicchi, giovanissimo atleta di soli 8 anni, si tratta della terza qualificazione consecutiva alla fase nazionale: un traguardo che conferma il talento, la dedizione e la costanza di un percorso già ricco di soddisfazioni.

A guadagnarsi un posto nella fase nazionale della disciplina Gym Boxe sono:

Sennati Sofia – Junior, Kg -63

Squarcialupi Giulio – Junior, Kg -91

Moretti Gabriele – Senior, Kg -81

Sassi Laura – Master, Kg -69

Galliani Pasquale – Master, Kg -91

Con queste nuove qualificazioni, salgono a otto gli atleti della Boxe Nicchi Arezzo che rappresenteranno con orgoglio la città e la Toscana a livello nazionale. Un risultato che testimonia l’eccellenza tecnica e formativa della palestra, guidata da uno staff preparato, appassionato e sempre attento alla crescita sportiva e umana dei suoi giovani pugili.

"Siamo estremamente orgogliosi dei nostri ragazzi", hanno dichiarato i Tecnici della società. Questi risultati sono il frutto di passione, impegno quotidiano e grande spirito di squadra. L’accesso di ben otto atleti alle fasi nazionali è per noi motivo di grande orgoglio e uno stimolo a fare ancora meglio».

Con determinazione, entusiasmo e senso di appartenenza, la Boxe Nicchi Arezzo si prepara ora ad affrontare le prossime sfide nazionali, portando in alto i colori verde-nero… e la bandiera della nostra città.