Arezzo, 2 giugno 2025 – Trail Sacred Forests, Rossano mette tutti d’accordo

Grande edizione, quella del decennale del Trail Sacred Forests con tantissimi appassionati provenienti da tutta Italia e non solo in gara a Badia Prataglia per quella che è una classica assoluta del calendario non solo nazionale. C’era grande attesa per chi sarebbe stato il vincitore della prova principale, su 50 km per 3.000 metri di dislivello e la lotta per il successo è stata intensa fino alla fine.

Viene dalla Lombardia il vincitore del 2025. E’ Edoardo Rossano, tesserato per il Runaway Milano, che ha chiuso la prova in 5h14’15” con 19’10” su Patrizio Bartolini (Trail Running Project) e 24’48” su Marco Mazzarelli (Subbiano Marathon). Quarta piazza per Mauro Massimi (Freaks All Around) a 25’53”, quinta per Alessandro Vernocchi a 38’26”.

Nel percorso medio di 25 km per 1.500 metri primo Niccolò Margaglia in 2h22’16” con 1’36” su Alberto Della Pasqua (Dinamo Running) e 3’02” su Giacomo Maffei (Atl.Urbania). A Sandra Doria (Trail Running Project) la prova femminile in 2h51’31” con appena 14” sull’iberica Veronica Suarez Blanco, terza a 10’11” Barbara Busetti (Maciano Team Runners).

Lo Short Trail di 14 km per 800 metri ha premiato Luigi Pietrini (Gs Orecchiella Garfagnana) che in 1h03’59” ha prevalso per 8’13” su Giovanni Caroli e per 8’46” su Stefano Ferrini (Concept Collective Team). Prima donna Laura Verdi (Badia Prataglia 2001, la società organizzatrice) che in 1h28’26” ha lasciato a 2’05” Laura Burzi e a 4’49” Maddalena Barcaioni (Atl.Cingoli).

Un decennale di grande successo che rilancia la storia di una delle prove toscane più amate. Un grazie particolare va a chi ha sostenuto la corsa, dalla Regione Toscana al Comune di Poppi, dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi teatro dei percorsi all’Unione dei Comuni del Casentino. Senza dimenticare tutte le associazioni e gli sponsor che si sono affiancati alla società organizzatrice nel realizzare questa splendida edizione.