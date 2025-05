Dieci incontri tra professionisti nella notte de “Le stelle del ring”

Arezzo, 30 maggio 2025 – La trentunesima edizione de “Stelle del ring” sarà intitolata alla memoria di Carlo Benucci e di Alvaro Semoli. Il gran galà degli sport da combattimento è in programma alle 21.00 di venerdì 13 giugno allo stadio comunale di Capolona, con il Team Jakini che rinnoverà l’impegno nell’organizzazione di uno tra i più longevi e partecipati appuntamenti italiani dedicati alla valorizzazione e alla promozione delle arti marziali. Questo evento, scandito da dieci incontri tra professionisti e dall’assegnazione del titolo italiano di thai boxe, verrà eccezionalmente dedicato al ricordo dei due aretini Benucci e Semoli che hanno ricoperto un ruolo fondamentale per far crescere sul territorio gli sport da combattimento attraverso la loro passione, il loro impegno e la loro vicinanza a società e atleti.

Il cuore della serata, promossa con il patrocinio del Comune di Capolona, sarà l’incontro per il conferimento della cintura di campione nazionale WKN di thai boxe tra Karim Ylias del Team Driss di Perugia e Samuele Ajazi della Black Eagle Gym di Coccaglio (Bs), due sfidanti di grande esperienza e determinazione pronti a confrontarsi davanti a una platea di appassionati e professionisti del settore. “Le stelle del ring” tornerà a configurare anche una vetrina per alcuni dei migliori atleti del Team Jakini di Arezzo che, allenati da Nicola Sokol Jakini, hanno vissuto un percorso di preparazione con incontri in tutta Europa e che potranno ora respirare le emozioni di tornare a combattere davanti al loro pubblico. La kickboxing vedrà impegnati Daniel Velea nei 77kg contro il rumeno Daniel Bulerca e il campione italiano in carica Sebastian Vasilovici nei 71kg contro David Bolletta del Team Driss, mentre Anton Torres incrocerà i guantoni nei -62kg di boxe contro Ledjon Kola dall’Albania. Il programma sarà poi completato da altri sei match tra professionisti della kickboxing che permetteranno di vivere lo spettacolo e l’adrenalina di una disciplina che combina le tecniche di calcio delle arti marziali ai pugni del pugilato. Lo sport, inoltre, tornerà a essere anche un importante volano turistico per Capolona e per il territorio: “Le stelle del ring”, infatti, riunirà centinaia di appassionati, tecnici e addetti ai lavori dall’Italia e dall’estero, con ricadute economiche per le stesse attività locali. Per ulteriori informazioni e per prevendite è possibile visitare le pagine Facebook e i profili Instagram del “Team Jakini Kick Boxing” o de “Le Stelle del Ring”.