L’aretina Giulia Marinelli vince il bronzo al Campionato Italiano di karate

Arezzo, 28 maggio 2025 – Giulia Marinelli dell’AKA - Accademia Karate Arezzo ha vinto la medaglia di bronzo al Campionato Italiano Cadetti 2025. La giovane atleta aretina è scesa sul tatami al centro olimpico di Ostia nei +68kg di Kumite - Combattimento e, a confronto con le migliori coetanee di tutta la penisola, è stata protagonista di una prova di altissimo livello con cui è riuscita a confermarsi ai vertici nazionali della categoria. Classe 2011, la partecipazione di Marinelli alle finali tricolori era stata anticipata dalla conquista del titolo di campionessa toscana con cui ha acquisito consapevolezze e stimoli necessari per affermarsi anche nel massimo palcoscenico del campionato italiano dove, vittoria dopo vittoria, ha meritato il terzo gradino del podio. Questo prestigioso risultato ha consentito alla karateka di acquisire la cintura nera I dan e di rientrare nel novero degli Atleti di Interesse Nazionale per la Commissione Nazionale Attività Giovanile della federazione Fijlkam.

La squadra dell’AKA ha fatto affidamento anche su Samuele Nicchi nei -78kg, su Giorgia Biondini nei -61kg e su Francesca Felicetti e Bianca Maria Farini nei -54kg, potendo schierare un numeroso gruppo di atleti che era emerso dalle fasi regionali e aveva meritato il pass per il Campionato Italiano Cadetti. Sfortuna e inesperienza hanno impedito a questi karateki di esprimere le loro capacità e il loro valore in gara, ma la presenza alle finali nazionali ha rappresentato comunque un traguardo significativo e un’importante opportunità di crescita e di confronto. I tecnici al seguito del gruppo dell’AKA sono stati il Maestro Enzo Bertocci e il Maestro Roberto Petrini, con il supporto in collegamento di Andrea De Coro che ha visionato in diretta tutti i combattimenti per fornire le indicazioni tattiche per affrontare al meglio le diverse categorie di gara. Per l’organizzazione della trasferta sono stati importanti i contributi dei partner ArezzoRecupera di Alessandro Nicchi, DLP Termoidraulica di Rossano Dini, Clean Tech Studio di Cesare Moretti e Panificio Fratelli Pierozzi che hanno confermato la loro sensibilità verso lo sviluppo dello sport di base. «Il bronzo di Marinelli - commenta il Maestro Bertocci, - è un traguardo di eccezionale valore che ripaga il lavoro e la voglia di affermarsi di questa promettente atleta, confermando la nostra società su un ulteriore podio a un campionato italiano. Il percorso affrontato da ciascuno dei nostri atleti testimonia l’impegno e la costanza negli allenamenti sotto la guida del nostro staff tecnico, gettando solide basi per futuri successi».