Pisa, no al Tottenham per Coppola

Pisa, 24 maggio 2025 – Francesco Coppola non andrà al Tottenham. Il difensore classe 2005 di proprietà del Pisa ha ricevuto nelle ultime ore l’interessamento da parte del club londinese, fresco vincitore dell’Europa League.

Secondo quanto raccolto, però, la trattativa tra i due club è durata ben poco, con il Pisa che avrebbe rifiutato le avances del Tottenham. Coppola è reduce da una grande stagione giocata in prestito con la maglia del Vis Pesaro, con la quale ha disputato ventinove partite, segnando tre gol, nella stagione regolare, oltre a sei partite disputate nei playoff.

Per il difensore già a gennaio si è fatto avanti il Lens, offrendo 4 milioni. Allora la risposta del Pisa fu no. Il Pisa punta molto sul calciatore, dalle ottime prospettive, e chissà che non possa trovare grande spazio in Serie A in questa stagione. Lorenzo Vero