Arezzo, 23 maggio 2025 – Volley Camp Arnopolis: al via il 16 giugno con Elena Pietrini.

Torna il Volley Camp Arnopolis che dal 16 al 28 giugnoanimerà la pallavolo casentinese con oltre 30 ragazzi già iscritti che avranno un’occasione preziosa per allenarsi con tecnici professionisti, ma anche per divertirsi, crescere, mettersi alla prova e arricchire il proprio bagaglio personale.

Tanti gli ospiti che affiancheranno lo staff tecnico di quest’anno: da Elena Pietrini, una delle migliori schiacciartici del campionato di A1 e della nazionale, ad Andrea Rossi cresciuto nella Vbc Arnopolis e oggi capitano della Emma Villas di Siena in A2. Quasi certa anche la presenza di Ilaria Spirito che sta conciliando gli impegni con Chieri e che porterà con sé la medaglia olimpica vinta con la nazionale a Parigi lo scorso anno. Sicura la presenza di Luigi Brugnone, uno dei tecnici più quotati a livello nazionale che darà il suo contributo al Camp anche in vista della prossima stagione quando vestirà la maglia Arnopolis come allenatore del settore giovanile. Confermati tre pilastri dello scorso Camp e di questa stagione: Enrico Brizzi, allenatore della prima squadra nel campionato di serie b2 nazionale, Lucrezia Formenti allenatrice e responsabile S3 e Caterina Zaru allenatrice Mini volley e terza divisione.

“Siamo molto contenti del riscontro che sta avendo la seconda edizione del nostro Camp che quest’anno è cresciuto in termini organizzativi e numerici - ha spiegato per la Vbc Arnopolis Francesca Mangani - i ragazzi che si sono iscritti e che si stanno continuando ad iscrivere faranno quasi tutti entrambe le settimane, alternando allenamenti tecnici a momenti di svago, come la serata pizza + cinema. Pranzeremo ogni giorno tutti insieme e cercheremo di responsabilizzare i ragazzi anche in questo momento: tutti dovranno aiutare, facendo squadra anche fuori dal campo. Un grazie di cuore a Lucrezia che per il secondo anno sta organizzando questa esperienza in modo impeccabile, ai nostri tecnici Enrico, Caterina e Luigi per la disponibilità, e a tutti gli ospiti che con entusiasmo condivideranno le giornate con noi. Grazie anche ai nostri sponsor e in particolare all’azienda Colacem sempre molto attenta a sostenere iniziative non solo sportive ma anche sociali come il nostro Camp”.