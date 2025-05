Arezzo, 21 maggio 2025 – Il 1 giugno, il decennale del Trail Sacred Forests

Tre distanze da affrontare per accontentare tutti i tipi di trailer e festeggiare nel dovuto modo il decennale del Trail Sacred Forests, la prova di Badia Prataglia (AR) che raggiunge un traguardo importante. Sembra ieri quando gli organizzatori della locale Asd decisero di abbracciare l’idea di una competizione sportiva offroad, nel corso degli anni la prova è cresciuta tal punto da ospitare addirittura i campionati mondiali di specialità, guadagnandosi un enorme credito internazionale, tanto è vero che sono sempre molteplici i corridori esteri che vengono in Toscana per partecipare.

I percorsi fra i quali scegliere domenica 1 giugno saranno come detto tre. Il principale è di 50 km per un dislivello di 3.000 metri. Una prova durissima, nella quale c’è sempre una grande selezione che premia ogni anni grandi nomi della specialità. Lo scorso anno a vincere furono Luca Zamagni (Sp Seven) e Roberta Feliciani (Podisti Due Castelli). Il medio è comunque impegnativo con i suoi 25 km per 1.500 metri, infine c’è il percorso corto di 14 km per 800 metri che potrà essere affrontato anche nella versione non competitiva. I tracciati sono tutti disegnati lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, del Monte Falterona e Campigna.

Per partecipare alla manifestazione, valida per il GP Iuta di Ultra Trail e per il circuito Appennini Trail Series, il costo è di 55 euro per il lungo, 35 per il medio e 20 per il corto (15 per il non competitivo) con termine il 28 maggio. Gli organizzatori hanno posto un tetto massimo di 400 iscritti per i due percorsi principali e 300 per il corto.

Le partenze, che saranno tutte da Piazza XIII Aprile, saranno differenziate per orari: alle 7:00 la 50 km, alle 8:30 la 25 km, alle 9:00 la 14 km nelle due versioni. Visitando il sito dell’evento c’è anche la possibilità di trovare soluzioni logistiche a prezzi convenzionati, per essere della partita e godersi una delle principali classiche del calendario italiano fuoristrada.

Per informazioni: Asd Badia Prataglia, https://trailsacredforests.com/