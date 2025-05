Arezzo, 20 maggio 2025 – Finali nazionali “Allievi Gold” di ginnastica artistica maschile a Montevarchi Un nuovo, grande evento sportivo conferma Montevarchi come punto di riferimento nazionale per la ginnastica artistica. Sabato 24 e domenica 25 maggio, il Palazzetto dello Sport ospiterà le Finali Nazionali del Campionato Allievi Gold Maschile di ginnastica artistica di 6 categorie (A1-A6). In palio, per ciascuna categoria, il titolo di Campione Italiano. Parteciperanno180 giovani atleti in rappresentanza di 60 società sportive, provenienti da 17 regioni italiane, pronti a contendersi il tricolore. Attesi anche tecnici, staff e giudici federali.

La manifestazione è stata presentata dall’Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci, con la partecipazione del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci, del Presidente del Comitato Regionale Toscana Sandra Fei, e della Dirigente della Ginnastica Aurora Paola Volpini , organizzatrice dell’evento, ma anche alla presenza del giovane ginnasta Alessandro Sottani. Tre gli atleti della società montevarchina che saranno in gara: Manuele Maddii, Alessandro Sottani e Biniyam Lanini

“Fieri di ospitare un evento sportivo di grande risonanza – afferma Allegrucci – con i migliori giovani atleti della ginnastica artistica nazionale. Montevarchi e il nostro Palazzetto dello sport, in particolare, confermano di essere un punto di riferimento per queste iniziative, grazie a una tradizione consolidata e a impianti adeguati, frutto di importanti interventi di riqualificazione. Il nostro impegno a sostegno dello sport è anche un modo per promuovere la città, valorizzare il ruolo fondamentale svolto dalle associazioni, promuovere la cultura dello sport. Ringrazio la Ginnastica Aurora, storica realtà cittadina che quest’anno celebra i suoi 75 anni di attività, per l’organizzazione sempre impeccabile e un grande in bocca al lupo ai nostri talenti in gara.” “ La ginnastica italiana sta vivendo una condizione di eccellenza – prosegue Il Presidente Facci – La conquista di 5 medaglie alle ultime Olimpiadi sono un risultato storico. Per questo cerchiamo di portare sul territorio eventi che continuino a dare risalto e stimolo alle nostre società. L’anno scorso la Federazione ha deciso di portare in città questo Campionato nazionale dedicato ai piccoli ginnasti valorizzando anche gli sforzi che fanno le Amministrazioni comunali, in questo caso quella di Montevarchi, con gli investimenti realizzati nella struttura”

“E’ un evento che rappresenta il coronamento di tutta l’attività Gold giovanile – Conclude Paola Volpini - il programma di gara inizierà il sabato mattina alle ore 8.00 fino alle 18.00, per riprendere poi la domenica sempre con gli stessi orari 8.00-18.00. Assisteremo al meglio della ginnastica artistica maschile in Italia”

Un fine settimana da non perdere per tutti gli appassionati e per la città intera, che si prepara ad accogliere il futuro di questa nobile disciplina.