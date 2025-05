Pisa, colloqui per Vanoli per la panchina

PISA, 30 MAGGIO – Proseguono i casting in casa Pisa per quanto riguarda l’allenatore. La società ha iniziato immediatamente a programmare il proprio futuro dopo l’ormai certa separazione con Filippo Inzaghi. Per la quarta estate consecutivi la dirigenza è chiamata a individuare il nuovo tecnico. Il modus operandi rimane il medesimo, a cambiare sono le tempistiche: la Serie A non attende come la Serie B. Il 6 giugno saranno già svelati di calendari: non c’è tempo da perdere. L’intenzione è avere il nome entro la prossima settimana. Come raccolto dalla nostra redazione, tra gli allenatori graditi al Pisa figura Paolo Vanoli. L’allenatore è in procinto di concludere la propria esperienza al Torino dopo una sola stagione, terminata all’undicesimo posto in Serie A. Urbano Cairo ha criticato pubblicamente l’operato del tecnico, e anche se giovedì ha avuto luogo un incontro distensivo, le strade potrebbero separarsi. E il Pisa, nel caso, potrebbe farsi trovare pronto. Quello di Vanoli rappresenterebbe un profilo che si sposerebbe bene con il Pisa da un punto di vista squisitamente tattico, dato l’utilizzo da parte del tecnico della difesa a 3, con un modo di giocare improntato prevalentemente sull’atletismo e l’aggressione. D’altronde, per anni ha lavorato nello staff di Antonio Conte.