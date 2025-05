Arezzo, 28 maggio 2025 – Trail Sacred Forests, torna un vecchio protagonista

Si prepara un’edizione di assoluto prestigio per il Trail Sacred Forests e non potrebbe essere altrimenti considerando quella di domenica sarà la corsa del decennale della classica toscana, che nel 2017 ebbe l’onore di allestire i Campionati Mondiali della specialità. Una rassegna iridata rimasta nella memoria di tanti, soprattutto dei partecipanti tanto è vero che il secondo di allora, lo spagnolo Cristofer Clemente è poi tornato a correre la prova di Badia Prataglia.

Quest’anno ci sarà un altro reduce di quella rassegna, il danese David Stoltenborg, rimasto sempre sulla cresta dell’onda tanto da aver vinto lo scorso anno la Big Dog’s Backyard nella sua terra e The Conquer negli USA. Contro di lui, a caccia della vittoria sui 50 km per 3.000 metri di dislivello ci sarà il vincitore 2022 Patrizio Bartolini, che pochissime settimane fa ha messo la sua firma su un’altra classica toscana come il Trail del Falterona.

Sui 25 km per 1.500 metri del percorso medio, da seguire Marco Zanni e, fra le donne, Laura Burzi e la spagnola Veronica Suarez Blanco. Fra le donne curiosità per la prova di Silvia Scipioni, trailer con un grande passato nelle marathon di mountain bike.

A completare il tutto ci sarà la gara breve, di 14 km per 800 metri. La partenza è fissata in Piazza XIII Aprile, ma sarebbe meglio dire “le” partenze: alle 7:00 toccherà al percorso lungo, alle 8:30 al medio e alle 9:00 la 14 km prevista anche nella versione non competitiva. L’evento di Badia Prataglia è inserito nel GP Iuta di Ultra Trail e nel circuito Appennini Trail Series.

Finora l’affluenza alla gara è già altissima, a oltre una settimana erano oltre 600 gli iscritti, ma c’è ancora tempo per aderire, al costo di 55 euro per il lungo, 35 per il medio e 20 per il corto (per i non competitivi il prezzo è 15 euro). Ritiro di numeri e pacchi gara già al sabato dalle 15:00 alle 21:00 e domenica fino a 40 minuti prima della partenza della distanza scelta. A fine gara pasta party e premiazioni, riservate ai primi 3 assoluti e di categoria per i tre percorsi.

Per informazioni: Asd Badia Prataglia, https://trailsacredforests.com/