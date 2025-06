Arezzo, 4 giugno 2025 – I Campionati italiani assoluti di minigolf a Cavriglia

Quattro giorni di sfide emozionanti per i titoli nazionali sotto l’egida della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

Il minigolf italiano si prepara a vivere il suo appuntamento più prestigioso: i Campionati italiani assoluti individuali e a squadre, che si terranno a Cavriglia, in provincia di Arezzo, da domani (giovedì 5) a domenica 8 giugno.

L’evento, organizzato dalla Figest Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali in collaborazione con Minigolf Italia e Minigolf Valdarno, con il patrocinio del Comune di Cavriglia e del Coni, vedrà i migliori atleti del panorama nazionale sfidarsi per la conquista dei titoli tricolore.

La sede dell'evento sarà l’impianto di via del Campo, in località San Cipriano, un percorso che promette di mettere alla prova tecnica e nervi dei partecipanti.

La competizione vera e propria sarà preceduta oggi (mercoledì 4 giugno) dagli allenamenti ufficiali fino alle 17 quando è stata organizzata una cerimonia per dare l'inizio ufficiale di queste giornate di sport e sana competizione.

Il programma delle gare si snoderà su quattro intense giornate: giovedì 5 giugno prima giornata dedicata alla gara a squadre, con inizio alle ore 8m venerdì 6 giugno si concluderà la gara a squadre con la finale, a partire dalle ore 8. Poi sabato 7 giugno spazio alla gara individuale strokeplay, con la terza giornata e la finale che prenderanno il via alle 8, e infine domenica 8 giugno la manifestazione si concluderà con la quarta giornata e la finale della gara individuale matchplay, con inizio alle 8:30, che decreterà il Campione italiano assoluto.

I Campionati italiani assoluti di minigolf sono un evento che non solo promuove la disciplina sportiva del minigolf ma offrono anche un'importante occasione per valorizzare il nostro territorio e le sue bellezze. Il minigolf, disciplina che combina precisione, strategia e concentrazione, sta guadagnando sempre più popolarità in Italia, anche grazie all'impegno delle associazioni sportive locali.