L’aretino Niko La Notte al rally di Roma Capitale

Arezzo, 20 luglio 2024 – Terza uscita stagionale per PRORACING, questo fine settimana nella GR Yaris Rally Cup che si svolgerà nel contesto del Rally di RomaCapitale quinta tappa del Campionato Europeo e Italiano Assoluto Rally.

Sede a Fiuggi, un percorso di grande fascino con la prova spettacolo di apertura di fronte al Colosseo, saranno gli scenari cui la scuderia livornese, in joint con la concessionaria Scotti 2.0 e con il preparatore Terrosi sarà chiamata a dare conferma con in gara il 20 aretino Niko La Notte, affiancato dall’esperto Giovanni Bernacchini.

Il 20enne aretino di Subbiano, sulla GR Yaris 4x4 dopo aver tratto il meglio possibile dalle due precedenti gare di Alba e Verona, conquistando la testa della classifica Under 23, arriva sulle strade laziali certamente per riconfermarsi, ma ancor prima cercherà di lavorare sul bilanciamento della vettura per proseguire l’affinamento del feeling con essa. Il Rally di Roma Capitale sarà infatti un banco di prova non indifferente, con strade estremamente selettive, laddove il monomarca giapponese mosse i primi passi nell’estate di tre stagioni fa.

La joint tutta labronica, organizzata insieme al preparatore Terrosi e con il supporto di B.M. Leather, ha dunque davanti un altro impegno in grado di dare molte indicazioni tecniche buone a testare l’affidabilità della vettura e certamente sarà un notevole momento di scuola per il giovane driver.

INTERVENTO DI NIKO LA NOTTE: “Dopo due gare abbiamo tratto il meglio possibile, con la seconda di Verona abbiamo fatto grandi progressi in generale ed adesso aspettiamo con entusiasmo, curiosità ed anche con un poco di apprensione, la gara di Roma, che certamente sarà un esame molto importante. Noi, da parte nostra, sia come equipaggio che come team, faremo del nostro meglio per capitalizzare l’esperienza della prima parte di stagione. Di certo puntiamo a consolidare la classifica “under”, ma anche a progredire nella generale e per aggiungere tanta esperienza in più, quella che ci farà crescere”.