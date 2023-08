Il Valtiberina Tennis presenta date e staff tecnici della nuova stagione

Arezzo, 14 agosto 2023 – Conto alla rovescia per la nuova stagione sportiva del Valtiberina Tennis. L’avvio dei corsi della scuola tennis e padel del circolo di Sansepolcro è fissato per lunedì 4 settembre e la ripartenza sarà scandita da una settimana di allenamenti gratuiti per permettere agli aspiranti tennisti di conoscere i due sport e di misurarsi nei primi colpi con la racchetta. Le lezioni saranno aperte a bambine e a bambini nati a partire dal 2019 e verranno ospitate dall’impianto moderno e polifunzionale del PalaPiccini che vanta cinque campi da gioco con diverse superfici e con coperture pressostatiche per garantire l’attività in ogni periodo dell’anno.

La scuola tennis e padel del Valtiberina Tennis conterà sulla rinnovata sinergia con il Tennis Giotto di Arezzo per favorire una condivisione di esperienze e di risorse propedeutica al miglioramento dell’insegnamento e al consolidamento del settore giovanile biturgense. Una particolare attenzione è stata rivolta alla composizione dello staff tecnico che sarà nuovamente coordinato dal maestro nazionale Massimo Moschino e che farà affidamento su Elora Dabija (già campionessa europea Under18), su Michela Metozzi e su Veronica Forni per la preparazione atletica. La novità è rappresentata dal ritorno nel gruppo maestri del preparatore federale Ettore Boriosi che dividerà la propria esperienza tra il Valtiberina Tennis e il Tennis Giotto. Questo staff si occuperà prima dell’accoglienza dei nuovi bambini e poi proporrà una lezione tutta incentrata sul gioco, sul divertimento e sulla socializzazione per avviare verso un’attività motoria di base in cui lo sport è vissuto senza agonismo, con giochi ed esercizi propedeutici all’eventuale ingresso nel settore agonistico e con le emozioni di partecipare ai primi tornei interni. La collaborazione tra Valtiberina Tennis e Tennis Giotto, inoltre, permetterà a bambini e ragazzi di entrambi i circoli di vivere nel corso della stagione momenti di incontro e di confronto, potendo così godere di un’ulteriore occasione di crescita.

La partenza della nuova stagione sportiva dà seguito a un momento di particolari soddisfazioni per il circolo di Sansepolcro tra la crescita della scuola tennis, i bei risultati dei ragazzi del settore giovanile tra cui la recente vittoria di Gregorio Romano nell’Under16 del Torneo Giovanile Under Rodeo, il raggiungimento dei Play Off per la B2 della prima squadra femminile e la promozione in D2 della prima squadra maschile. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni ai corsi gratuiti è possibile contattare il numero 379/25.84.617 o rivolgersi direttamente alla segreteria del PalaPiccini. «Il Valtiberina Tennis - spiega il presidente Carmelo Gambacorta, - vanta uno staff tecnico preparato, un impianto moderno come il PalaPiccini e una struttura in grado di raggiungere buoni risultati a tutti i livelli dalla scuola tennis alle squadre senior. Tutto questo ha permesso al circolo di diventare un punto di riferimento per tante famiglie, fornendo stimoli e entusiasmo in vista della nuova stagione al via dal 4 settembre».