Arezzo, 2 maggio 2025 – Il cileno Gallo trionfa a Pieve Santo Stefano

Unica Granfondo di prestigio nel panorama del Primo Maggio, la GF sulle Vie di Francesco ha raccolto grandi adesioni, sia in termini numerici che di qualità dei biker, con le strade di Pieve Santo Stefano (AR” letteralmente invase di bici e di battaglia maglie multicolori sin dal primo mattino. La manifestazione ha portato avanti ben 4 sfide di primo piano: Appennino Superbike, Mtb Tour Toscana, UmbriaTuscany Mtb e Coppa Romagna, con molti team di primo piano che si sono dati sui 43 km per 1.600 metri di un tracciato disegnato sul confine tra Toscana e Umbria.

Alla fine a spuntarla è stato un nome relativamente nuovo del panorama granfondistico, quello del cileno Florido Ignacio Gallo, new entry del DMT Racing Team by Marconi che si conferma squadra di primo piano alla ricerca di nuovi talenti. Il sudamericano ha fatto la differenza nella seconda parte del tracciato andando a vincere in 1h58'34" con il solo Riccardo Chiarini (Team Cannondale Isb) che è riuscito come lui nell'impresa di scendere sotto le 2 ore. 1'06" il distacco del primo italiano, terza piazza per il colombiano Juan Daniel Alarcon Ambrosio (Neb18) a 1'27" davanti al compagno di colori Giuseppe Panariello a 2'38" ea Giacomo Sbrocca (Mondobici) a 4'21”.

In campo femminile conferma il suo ottimo stato di forma Elena Teoni, quest’anno già vincitrice della GF Bassa Valdichiana e della GF del Syrah. La biker dell’Mtb race Subbiano ha conquistato il successo in 2h42’13” precedendo di 15’32” Chiara Gastaldi (Bombardier) e di 21’13” Laura Papi (Team Errepi, la società organizzatrice).

Nel percorso medio di 30 km prima posizione per Valentino Romolini (Pol.Michelangelo) che in 1h35’46” ha prevalso per 1’11” sul compagno di colori Giacomo Chiaverini, terzo a 3’37” Francesco Cenni (Gs Poppi Bp Motion). A Deborah Sanchez Iaizzo (EMP Cycling Team) la prova femminile in 2h16’59” con 2’55” su Maria Gloria Gazzotti (Motoracing) e 12’17” su Eleonora Cesaretti (Spello Mtb Racing).

In totale, considerando anche le prove giovanili e cicloturistiche, sono stati oltre 350 gli arrivati, un numero davvero cospicuo che conferma il valore della manifestazione, sostenuta dal Comune di Pieve Santo Stefano, dalla Proloco e da La Repubblica delle Foreste, Custodi dell’Alpe della Luna. Appuntamento al prossimo anno, per un’edizione ancora più in grande.