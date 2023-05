Giulio Bartalini della Ginnastica Petrarca è campione interregionale di artistica

Arezzo, 2 maggio 2023 – Giulio Bartalini della Ginnastica Petrarca è campione interregionale di ginnastica artistica maschile. L’aretino è sceso in pedana nella Zona Tecnica del Campionato Individuale Gold che, nella pavese Mortara, ha riunito i migliori giovani atleti emersi dai diversi campionati regionali per definire le qualificazioni per la successiva finale nazionale, riuscendo a centrare un importante risultato nella categoria Allievi 3^ Fascia.

La prova si è sviluppata tra un programma completo a corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra, con Bartalini che ha dimostrato tecnica e carattere tra tutti i diversi esercizi e che ha così meritato il gradino più alto del podio. Questo piazzamento migliora il secondo posto raggiunto agli ultimi campionati regionali a testimonianza della bontà del percorso di preparazione impostato con il tecnico Jacopo Pineschi e, soprattutto, permette di festeggiare l’accesso ai campionati italiani in programma il 20 e 21 maggio a Civitavecchia dove il ginnasta proverà a migliorare il settimo posto tricolore del 2022. «Complimenti a Giulio per questo prestigioso risultato in un contesto interregionale che è frutto di tanto impegno e tanta passione - commenta il presidente Simone Rossi, - e complimenti a Jacopo Pineschi e allo staff tecnico che hanno nuovamente mostrato come, con un’adeguata programmazione, sia possibile crescere costantemente e raggiungere grandi traguardi».

Positivi piazzamenti sono arrivati anche nella ginnastica artistica femminile dove è stato festeggiato un primo posto nella seconda prova di serie D a Montevarchi dalla squadra Junior/Senior con Elisa Bargigli, Elisa Ciabattini e Nina Cocchetti al termine di una bella alternanza tra trave, corpo libero e volteggio. Questa gara ha registrato anche un settimo posto tra le Allieve conseguito dal gruppo con Sara Borri, Linda Frasconi e Emma Peruzzi. Il fine settimana della Ginnastica Petrarca è stato, infine, arricchito da un bel risultato anche nella ginnastica ritmica, con il secondo posto nel campionato regionale di serie D. Il traguardo è stato raggiunto dalla squadra Allieve LC formata da Desiree Corsi, Viola Pasqui, Letizia Sandroni e Adele Tani che sono scese in pedana nella seconda prova a Montemurlo e che si sono alternate in esercizi a corpo libero collettivo, successione palla-nastro e cerchio in coppia, terminando con la soddisfazione dell’argento. Una formazione di Allieve LD con Gaia Segoni, Aurora Serafieri e Sveva Trojanis ha invece chiuso al quinto posto al debutto assoluto in serie D. Il prossimo appuntamento sarà il Campionato Nazionale a Rimini in programma dal 23 giugno al 2 luglio dove le giovani ginnaste petrarchine vivranno le emozioni di un confronto con coetanee di tutta la penisola.