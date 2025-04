Arezzo, 25 aprile 2025 – Cortona, conto alla rovescia per il 24^ Trofeo Val di Pierle

Giovedì primo maggio grande ciclismo a Mercatale. Spensierati: «Di scena i campioni di domani, in attesa del passaggio del Giro d’Italia».

È in arrivo una nuova edizione del Gran Premio Città di Cortona, 24^ Trofeo Val di Pierle. La manifestazione ciclistica torna a Mercatale il primo maggio, ad oggi le società iscritte sono 14, provenienti da diverse regioni d’Italia per un numero di atleti pari a 120. Fra le curiosità della gara riservata a corridori juniores c’è quella della partecipazione di una squadra di atleti messicani.

La società organizzatrice, Asd Gs Val di Pierle Cicloamici, conferma il proprio impegno per accogliere sia i corridori che il pubblico e realizzare una manifestazione di alto livello. Il tutto è possibile grazie alla collaborazione di tanti appassionati e di associazioni così come da parte delle amministratori pubbliche coinvolte, quella di Cortona e quella di Lisciano Niccone, oltre alla Provincia di Arezzo, oltre alla Federazione ciclistica regionale e provinciale, la Proloco di Lisciano Niccone e il sostegno della Banca Popolare di Cortona. La manifestazione comprende anche il memorial «Elio Alunni e Ivo Faltoni» e rientra nel circuito Quattro castelli, ovvero Pierle, Lisciano, Reschio, Sant’Andrea di Sorbello che si trovano lungo il percorso.

Lo start è fissato per le ore 14,30 dal centro di Mercatale, la lunghezza della gara è di 111 km. Percorso pianeggiante per i primi 42 km in un circuito di 7 km da ripetere 6 volte. Poi 3 giri di 23 km con la salita di Cima Protine lunga 3,3 km con pendenza media 6,1%, massima 11%, dove è situato il traguardo a punti valido per il Gran Premio della Montagna.

«Anche quest’anno si rinnova la manifestazione che rappresenta una delle più importanti gare juniores a livello nazionale - dichiara l’assessore allo Sport, Silvia Spensierati - come amministrazione ringraziamo gli organizzatori per l’impegno che ogni anno dedicano alla realizzazione di un evento così seguito e che permette di valorizzare giovani sportivi. Quest’anno siamo particolarmente felici per tutta la comunità calcistica cortonese che assisterà al passaggio del Giro d’Italia il prossimo 18 maggio e che vedrà sfilare i grandi campioni anche dalla Val di Pierle».