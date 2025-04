Castiglion Fiorentino, un fine settimana all’insegna delle due ruote

Arezzo, 25 aprile 2025 – Castiglion Fiorentino si prepara a vivere un fine settimana all’insegna delle due ruote

Meno uno alla gara ciclistica riservata alla categoria Giovanissimi e che vede ai nastri di partenza un centinaio di giovani ciclisti. L’appuntamento è per domani, sabato 26 aprile, quando al ciclodromo di Montecchio Vesponi, a partire dalle 15.00, prenderà il via il 22° Trofeo Fans Club Daniele Bennati, gara organizzata dalla ASD Polisportiva Albergo-Oliveto in collaborazione con il Fans Club Daniele Bennati di Castiglion Fiorentino.

“Un ringraziamento agli organizzatori per questa e le altre iniziative che organizzano durante l’anno a favore dei bambini”, dichiara Daniele Bennati.

Il giorno successivo, domenica 27 aprile, è in programma un evento davvero speciale per gli appassionati di ciclismo e per i fan di Daniele Bennati. È in programma infatti la 1ª edizione di “Sulle strade di Daniele Bennati”, una cicloturistica insieme al campione castiglionese di ciclismo organizzata della Cavallino ASD. Si prevedono circa 500 partenti. Il ritrovo è fissato per le 7.00 al Parco Presentini con partenza alle 8.30. Sarà possibile iscriversi e ritirare il pacco gara anche la mattina stessa dell’evento, dalle 7.00 alle 8.00.

Sono previsti due percorsi. Il medio, lungo circa 77km e con 800 metri di dislivello, che passa dal Passo della Foce e arriva fino a Monterchi passando per Palazzo del Pero. A Monterchi la carovana tornerà indietro per rientrare a Castiglion Fiorentino. Il percorso lungo, di circa 100km e 1500 metri di dislivello, prosegue da Monterchi e arriva fino al Santuario di Canocio, in Umbria, per poi tornare indietro verso Castiglion Fiorentino passando dal Passo della Montanina.

“Quella di domenica è la prima di una serie di edizioni che hanno lo scopo di far avvicinare sempre più persone a questo sport che dà l’opportunità di vivere la natura a tutto tondo. Per il prossimo anno pensiamo di coivolgere le scuole proprio per divulgare la passione delle due ruote”, spiega Daniele Bennati.

Si tratta, appunto, di una passeggiata cicloturistica e non di una gara, quindi tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il codice della strada. Vige inoltre il regolamento del Circuito Terre d’Etruria. Al termine dei due percorsi, è previsto un “Pasta party” per tutti i partecipanti.

“Si può raggiungere qualunque traguardo nella vita, ma non si possono mai dimenticare le proprie origini e tradizioni”, dichiara il Sindaco Mario Agnelli. “In questo caso sono le strade che hanno condotto Daniele Bennati a percorrere una carriera nel mondo del professionismo lunga due decenni e ricca di soddisfazioni, senza mai dimenticare le proprie radici”, conclude Agnelli.