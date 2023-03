Fiorentina-Sivasspor 1-0, Italiano: "Bene la vittoria, ma siamo stati troppo superficiali"

Italiano (foto Germogli)

Firenze, 9 marzo 2023 - Nonostante la vittoria di misura, in casa Fiorentina c'è un po' di rammarico per non aver sfruttato al meglio le tante occasioni avute contro il Sivasspor. Un difetto che per una sera si è rifatto vivo nella squadra viola dopo le ultime prove convincenti. E' proprio su questo aspetto che Vincenzo Italiano si è concentrato nel post partita, ai microfoni di Sky Sport: "Soprattutto nel primo tempo potevamo andare in vantaggio subito e indirizzare la partita in maniera diversa. Non è mai semplice, loro si sono chiusi bene. Abbiamo avuto poca concretezza, però ci prendiamo questo vantaggio di un gol, e ci andremo a giocare il passaggio del turno in Turchia, sapendo che sarà difficile e che dobbiamo cercare di essere diversi sotto porta. Siamo stati un po' superficiali nelle prime due occasioni del primo tempo. Bene Barak, bene Sottil, bene Kouame che sono subentrati dalla panchina. Prendiamo questi aspetti positivi. Ci prendiamo questo 1-0, che in Europa non è mai semplice vincere".

Cos'è successo con l'ammonizione di Biraghi?

"Sinceramente non l'ho capito, inoltre era diffidato e non ce lo avremo al ritorno, e questa cosa mi fa abbastanza arrabbiare perché non ce lo avremo al ritorno. Non penso sia stato ammonito per perdita di tempo, perché avevamo fretta di fare un altro gol. Mi dispiace perché non sarà della partita al ritorno".

Queste partite, se c'è l'opportunità, è importante chiuderle in casa. E' d'accordo?

"Sì, perché non sai mai cosa vai a trovare lontano dalla partita d'andata. Loro hanno vinto il girone, questo vuol dire che soprattutto in casa hanno qualità da mostrare diverse da quelle che hanno mostrato oggi. Ripeto, siamo stati troppo superficiali. Teniamoci stretto questo e andremo a battagliare al ritorno".