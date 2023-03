Fiorentina-Sivasspor, la gratitudine dei tifosi turchi dopo il terremoto: "Grazie per il sostegno"

Lo striscione dei tifosi turchi

Firenze, 9 marzo 2023 - Quando ci sono incontri internazionale, spesso c'è il timore di eventuali scontri tra le tifoserie rivali, come successo in occasione della gara in Portogallo col Braga. Il calcio però, per fortuna, è anche solidarietà e amicizia. Lo dimostrano i tifosi turchi del Sivasspor (circa 150 i presenti), che durante la gara del Franchi, hanno esposto uno striscione nel settore ospiti scritto in italiano, con la frase "Grazie per la solidarietà e il sostegno Italia".

Il riferimento va ovviamente agli aiuti che l'Italia ha mandato durante i terribili momenti che la Turchia ha vissuto e sta ancora vivendo a causa del tremendo terremoto avvenuto circa un mese fa nell'area meridionale del paese, che ha causato oltre 45.000 morti. Un bel momento quindi sugli spalti, che ha certificato un'atmosfera serena e di solidarietà tra il popolo turco e quello fiorentino e italiano.