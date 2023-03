Fiorentina-Sivasspor 1-0, decide un gol di Barak. Ma quante occasioni sprecate

Firenze, 9 marzo 2023 - La Fiorentina prosegue la striscia di risultati utili consecutivi (cinque) e scrive una pagina di storia vincendo la settima partita consecutiva in Conference League. Al Franchi decide un gol di Barak, entrato da poco dalla panchina. Tantissime occasioni da rete, specialmente nel primo tempo, non sfruttate dai ragazzi di Italiano. La qualificazione rimane aperta anche se la Fiorentina ha dimostrato di essere largamente superiore al Sivasspor.





Italiano regala la titolarità a Gaetano Castrovilli dopo oltre trecento giorni e poi si affida a tutti i suoi titolari, dimostrando di non snobbare nella maniera più assoluta il club turco. Di fronte a Terracciano ci sono Dodò, Quarta, Igor e Biraghi, con Amrabat e Bonaventura insieme a Castrovilli a centrocampo. In attacco Jovic al centro, Ikoné e Gonzalez sugli esterni.



Il copione tattico è chiaro fin da subito. La Fiorentina fa la partita ed è padrona del campo. Dieci minuti ed arriva la prima occasione clamorosa. Gonzalez si accentra dalla sinistra e disegna un corridoio che mette Jovic solo davanti al portiere. Il serbo sceglie di provare un pallonetto che non riesce e che termina tra le braccia dell'incredulo Vural. Passano tre minuti (14') e stavolta ci si mette la sfortuna. Bel cross di Gonzalez da sinistra, Castrovilli si coordina e realizza uno scorpione (colpo di tacco all'indietro) che si stampa sulla traversa. Sarebbe stato un gol leggendario per il 10 viola. Due minuti ed eccoci al 16', stavolta è Bonaventura che si presenta solo davanti a Vural e anche lui decide di tentare un pallonetto che il portiere turco riesce a deviare, con Jovic che si avventa sul pallone ma viene anticipato all'ultimo istante. Cinque minuti di 'follia' da parte della Fiorentina. Bravissima a costruire palle gol, ma troppo ingenua a sprecarne almeno due clamorose. Il dominio resta totale, Caicedo ci prova in un paio di occasioni senza però impensierire Terracciano. Al 40' altra occasione importante. Uscita maldestra di Vural per anticipare Gonzalez, Jovic calcia a botta sicura e a porta vuota, ma coglie in pieno volto Goutas.



Nella ripresa, davanti a 16.255 tifosi, la partita ricomincia su ritmi blandi. Dopo un'ora di gioco Italiano effettua tre cambi contemporaneamente, inserendo Mandragora, Barak e Sottil al posto di Amrabat, Castrovilli e Ikonè, ma il pericolo lo creano i turchi, con il difensore Goutas che coglie la parte alta della traversa con un colpo di testa su azione d'angolo. Italiano inserisce anche Cabral e sul corner successivo alla sostituzione arriva il vantaggio della Fiorentina. Angolo di Biraghi, Vural smanaccia male creando il panico nell'area turca. Ci prova prima Jovic, poi è Barak che con una mezza rovesciata di sinistro spedisce il pallone in rete. I viola provano a raddoppiare, ma nella ripresa il ritmo complessivo è un po' più basso. Ci prova Cabral, Sottil tenta qualche accelerazione sulla sinistra, la palla buona capita sul piede di Mandragora che però calcia sull'esterno della rete. Nel finale ammonito Biraghi (per un'incomprensione con l'arbitro), che era diffidato e salterà la gara di ritorno. In pieno recupero espulso con un rosso diretto Gradel, che rifila una gomitata a Quarta in campo aperto.

Appuntamento a giovedì prossimo (ore 18.45) quando a Sivas si deciderà la qualificazione.



TABELLINO



FIORENTINA-SIVASSPOR 1-0



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli (dal 58' Barak), Amrabat (dal 58' Mandragora), Bonaventura (dal 68' Cabral); Ikoné (dal 58' Sottil), Jovic, Gonzalez (dal 79' Kouame). All: Italiano



SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoye, Goutas, Ugur Ciftci; Arslan (dal 80' Ulvestad), Cofie, Charisis; Saiz (dal 59' Gradel), Caicedo (dal 68' James), Erdogan Yesilyurt (dal 80' N'Jie). All: Calimbay.



RETI: 69' Barak



AMMONITI: 42' Saiz, 59' Amrabat, 62' Jovic, 83' Cabral, 91' Biraghi, 93' Cofie, 94' Dodò.



ESPULSI: 94' Gradel



SPETTATORI: 16.255