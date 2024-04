Avvocati giuslavoristi in Toscana. Failla presidente. Associazione Agi

E’ stato eletto ieri il nuovo direttivo della sezione Toscana dell’Associazione avvocati giuslavoristi italiani (Agi) che rimarrà in carica per il triennio 2024/2026. Alessandro Failla (foto) è il nuovo presidente. Insieme a lui sono stati nominati Lisa Amoriello e Riccardo Diamanti, come vicepresidenti, Giuseppina Mortillaro come segretaria e Maurizio Daneri come tesoriere. Gli altri componenti eletti nel consiglio appena insediato, sono: Mario Andreucci, Sofia Cecconi, Eleonora Lepri, Letizia Martini, Gian Paolo Schembri, Francesco Rusconi e Vito Vannucci. Farà parte del direttivo anche la past president Maria Agostini. L’Associazione avvocati giuslavoristi italiani è iscritta nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative e riunisce gli avvocati con specializzazione nel diritto del lavoro, della previdenza e assistenza sociale e dei rapporti di agenzia. La Toscana è tra le regioni con più iscritti a livello nazionale.