Il gran finale di Piazza di Siena. È ancora tempo per gli azzurri: c’è il Rolex Gran Premio Roma

Roma, 28 maggio 2023 – Ieri è stata la giornata del Premio Kep Italia e del Trofeo Loro Piana. Il primo, a tempo (h.1,45 m.) ha messo in luce ancora la competitività irlandese, con vittoria di Jessika Burke (Impulss), davanti al britannico Sampson (Mgh Candy Girl) e al nostro inesauribile Gaudiano (Julius D), i migliori sul cronometro dei 26 netti. E tra i primi dieci, al 6° posto, Giulia Martinengo Marquet (Scuderia 1918 Quick and Easy 3). Con 0 penalità anche Zorzi (Stakalite) 12esimo, la Del Signore (Irish Coffee) 14esima, Liberati (Jappeloup) 15esimo e De Luca (Carlson 86) 25esimo.

Poi il ‘piccolo’ Gran Premio Loro Piana, a barrage (h. 1,55 m.) con ben 61 concorrenti al via. Solo 8 hanno guadagnato il barrage nel quale ha avuto la meglio l’asso tedesco Richard Vogel (Cepano Baloubet) davanti alla connazionale Jana Wargers (Dorette), l’anno scorso tra i protagonisti del Rolex GP Roma, fidanzata del terzo classificato l’azzurro Michael Cristofoletti (Everest Dr): la coppia è in forze alla nota scuderia Ashford Farm, Belgio.

Fra i top-ten anche De Luca (Curcuma Il Palazzetto) al 6° posto e Bonomelli (Chippendel de La Tour) all’8°. Dopo la premiazione è andato in scena l’addio alla carriera di Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos, 16enne sauro belga con il quale De Luca vinse, tra altre importanti gare, anche il Rolex GP Roma 2018. Indi la tappa dell’Italia Champions Tour Fieracavalli a squadre è stata vinta dal team Selleria Equipe (Roberto Previtali-Come On Semilly/Casadei Tamis), quella individuale da Giampiero Garofalo su Jorisca. Infine la Sei Barriere Loro Piana con10 concorrenti di cui 5 azzurri: al 4° passaggio Bicocchi su Flinston e John Whitaker su Green Grass hanno passato i m. 2,05, poi hanno deciso di non proseguire per rispetto dei cavalli, dividendosi il montepremi. Terzo l’elvetico Jufer-Kosimo MM, un errore al 4° giro e quarti ex-aequo Gaudiano-Chalou e l’austriaco Puck (ritirati al 4° passaggio).

Oggi l’evento si concluderà con il Rolex GP Roma: nove gli azzurri qualificati: Grossato, De Luca, Pisani, Ciriesi, i fratelli Garofalo, Gaudiano. Oggi in tv: 12.30 Rai Web, diretta Rolex Gran Premio Roma. Ore 14.00 Rai 2 diretta Rolex Gran Premio Roma. Anche in streaming su www.piazzadisiena.it