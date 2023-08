Europei di volley femminile: l’Italia travolge anche la Spagna. Ora i quarti contro la Francia

Firenze 26 agosto 2023 – Missione compiuta, percorso netto.

La nazionale di Mazzanti strappa il biglietto per i quarti di finale del campionato Europeo eliminando la Spagna per 3-0 (25-23, 25-22, 25-19) che si è difesa forse anche al di là delle proprie possibilità, pur essendo una squadra che se lasciata giocare riesce a stare attaccata, come avvenuto nei primi due set.

Appuntamento dunque a martedì sempre a Palazzo Wanny di Firenze alle 21,15 che ha fatto registrare il pienone con 4mila spettatori. Mazzanti sceglie ancora una diagonale con Orro e Antropova, utilizzando Egonu per il consueto doppio cambio insieme a Bosio.

Una partita che le centrali azzurre - Lubian e Danesi - hanno messo nei binari giusti nel momento in cui c'è stato bisogno di chiudere e far cambiare le direzioni di attacco delle avversarie. Semmai bisognerà aumentare le percentuali in ricezione per permettere a Orro di giostrare ancora meglio. Con palla 'in testa' la regista azzurra ha alternato con sufficiente tranquillità le bocche da fuoco a sua disposizione.

I primi due set sono stati i più combattuti, anche per qualche errore gratuito da parte delle azzurre che una volta trovato il ritmo sono scappate via nella terza frazione mai veramente in discussione. Primo set a elastico chiuso con due invenzioni di Antropova, alla fine migliore in campo della partita.

Secondo set in fotocopia con l'Italia che ha chiuso con qualche brivido, ma con determinazione. Terza frazione subito in discesa e mai veramente in discussione. Martedì sarà tutta un'altra musica.

Tabellino

Italia: Lubian 11, Degradi ne, Bosio, Fersino (L2), Orro 2, Danesi 9, Pietrini 12, Nwakalor ne, Sylla 10, Egonu 1, Squarcini ne, Parrocchiale (L1), Omoruy, Antropova 17. All. Mazzanti

Spagna: Priante ne, Mavrommatis 1, Martinez ne, Pizà, Garcia ne, Aranda, De Paula 16, Varela 4, Llabres (L1), Prol ne, Schlegel 3, Jimenez 3, Lazaro, Camino 9. All. Saurin. Arbitri: Koutsoulas (Gre) e Geldof (Ned). --