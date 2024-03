Ginnastica ritmica, Bambi Becattini premiata in consiglio regionale

Firenze, 13 marzo 2024 – A Berlino, agli Special Olympics Game di giugno 2023, ha conquistato quattro medaglie, la prima consegnata niente meno che da Nadia Comaneci. Appassionata da sempre di ginnastica ritmica, Bambi Becattini, giovane atleta azzurra di Camaiore. è stata premiata anche in consiglio regionale, durante una cerimonia nella sala del Gonfalone a Palazzo del Pegaso. A consegnare la targa il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. Hanno partecipato anche il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, i consiglieri regionali Diego Petrucci e Cristiano Benucci, il consigliere regionale Mario Puppa che ha proposto l’iniziativa all’Ufficio di presidenza, l’allenatrice dell’atleta Galia Omerska e la presidente dell’associazione sportiva Filo conduttore Lucia Frediani.

«La mia è una grande passione per lo sport e mi sono emozionata agli Special Olympics Game. Voglio vincere altre medaglie», ha detto Becattini nel corso della cerimonia in consiglio regionale. «Bambi Becattini - ha detto il presidente Mazzeo - è l’orgoglio di tutta la Toscana. Ha dimostrato a tutte e tutti che essere una campionessa olimpica, un’atleta azzurra della ginnastica ritmica, non è solo conquistare quattro medaglie agli Special Olympics World Games Berlin 2023 ma è il frutto del duro lavoro vissuto giorno per giorno insieme alla sua comunità di Camaiore e alla sua famiglia, con la società Il Filo conduttore».

Per la sua allenatrice, Galia Omerska, «quella di oggi è una grande emozione. Quando sale in pedana arriva al cuore e forse un domani potrebbe diventare un insegnante per trasmettere ad altri le sue splendide capacità».

Special Olympics è il programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, con disabilità intellettiva: sono 200 i Paesi nel mondo che adottano questi programmi. L'atleta, con sindrome di Down, ha iniziato a fare attività di danza a soli quattro anni, poi a sei ha iniziato a frequentare una palestra di ginnastica ritmica, per incontrare successivamente Galia Omerska, la sua allenatrice, che l’ha inserita nel gruppo delle ginnaste della società il Filo conduttore di Lido di Camaiore. Dal 2019 è entra ta nel circuito Special Olympics, partecipando ad un trofeo a Genova. Dopo aver vinto cinque medaglie nei giochi nazionali estivi, è arrivata la convocazione per gli Special Olympics World Games, dove ha calato il poker di medaglie. La prima, il bronzo nell'All Around, ottenuta proprio nel giorno del suo 16esimo compleanno, alla quale si sono aggiunte l'argento al nastro e altri due bronzi alla palla e alle clavette.