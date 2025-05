Arezzo, 2 maggio 2025 – Acf, L'Under 17 conquista il secondo posto in classifica. Al Bologna basta un gol per superare l'Under 15

UNDER 17: ACF AREZZO – PISA 4-2

Le cittine di Michele Spataro vincono ancora e si prendono il secondo posto in solitaria, approfittando anche della sconfitta del Bologna contro il Cesena. Ora sono a soli due punti dalla capolista Fiorentina. La sfida tra ACF Arezzo e Pisa resta equilibrata fino al 33’, quando Hervieux recupera palla in zona offensiva, supera un difensore e lascia partire un tiro dalla distanza che si insacca alla sinistra del portiere. Le ospiti reagiscono e, dieci minuti più tardi, trovano il pareggio grazie a un rigore trasformato da Galione. Poco prima dell’intervallo, è ancora Hervieux a colpire: ricevuta palla nei pressi del dischetto, conclude di prima intenzione e firma la sua doppietta personale, riportando avanti le amaranto. Nella ripresa, l’Arezzo allunga con una splendida azione di Marra. Partita in solitaria dalla propria metà campo, la giocatrice supera due avversarie, entra in area e batte il portiere con freddezza. Il Pisa prova a riaprire il match con un altro gol di Galione, ma all’85’ Bianchi chiude definitivamente i giochi, fissando il risultato sul 4-2 per l’Arezzo.

UNDER 15: BOLOGNA – ACF AREZZO 1-0

Al Bologna basta una sola rete per aggiudicarsi una partita equilibrata contro le cittine di Fabio Butteri. Nel primo tempo sono le padrone di casa a rendersi pericolose, ma Panterani è sempre attenta e riesce a mantenere la porta inviolata. Al 20’, l’Arezzo è costretto a sostituire Spataro con Formelli che nei minuti finali della prima frazione ha l’occasione per sbloccare il match, ma l’estremo difensore emiliano si oppone con sicurezza. Nel secondo tempo l’Arezzo riesce a contenere meglio le offensive del Bologna che però al 38’ trova il gol decisivo. Candido crossa dalla destra, Panterani tocca il pallone ma non riesce a bloccarlo: sul secondo palo, Dema prova a spazzare sulla linea, ma l’arbitro assegna comunque la rete alle padrone di casa. Nell’ultima frazione di gioco le amaranto cercano il pareggio, prima con De Santi e poi con Formelli, ma non riescono a concretizzare. Prima del fischio finale, c’è un’ulteriore occasione: Quaresimi calcia una punizione, il pallone arriva a Bindi, ma anche questa volta la conclusione non va a segno. L’Arezzo resta così fermo a 10 punti, superato in classifica proprio dal Bologna.

ACF AREZZO: Panterani (51' Peruzzi), Bindi, Quaresimi, Lamberti, Mondola, Spataro (20' Formelli, 67' Cannone), Pacini (51' Cetarini), De Santi, Dema. A disposizione: Grotti, Salomone. All.: Fabio Butteri

Bologna: Forni, Maccaferri, Filippello, Mattutini, Forcione, Fabbri, Desprini, Ghiselli, Candido A disposizione: Bombino, Zampini, Mena, Zani, Pezzoli, Miniero, Riccio, Marzocchi, Cotroneo All.: Pietro Loro Pilone