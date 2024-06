Transizione energetica, si accelera. Gas naturale liquefatto e compresso. Aperto il distributore agli Stagnoni

Il porto della Spezia ha messo a segno nelle scorse settimane un importante tassello all’interno del percorso virtuoso verso la transizione energetica. Un impianto di Gnl (gas naturale liquefatto) e di gas naturale compresso, denominato Edux, è stato installato nell’area demaniale marittima di accesso e sosta autotreni in località Stagnoni. La società Ham Italia S.r.L. ha avuto da Adsp la concessione quadriennale per l’installazione e la gestione dell’impianto che sarà principalmente dedicato alla distribuzione delle due tipologie di gas agli autotreni e agli autoveicoli.

Il presidente dell’Adsp Mario Sommariva, nel rimarcare l’importanza del percorso che l’ente sta portando avanti su questo fronte, ha rimarcato: "L’installazione di questo impianto, frutto del lavoro svolto dall’Adsp nell’ambito del progetto europeo Interreg Italia-Francia Marittimo Gnl Facile, si inserisce nel contesto più ampio delle politiche di transizione energetica che stiamo portando avanti, dall’elettrificazione delle banchine che consentiranno di avere nel 2025 alla Spezia il molo Garibaldi attrezzato per il cold ironing, al blue flag che ha dato i suoi risultati in termini di riduzione delle emissioni, all’idrogeno che rappresenta una ulteriore opportunità che soprattutto il settore della nautica intende cogliere e che noi stiamo sostenendo". Soddisfazione anche da parte di Ham Italia. "Siamo orgogliosi di poter inaugurare il nostro nuovo modello di impianto di rifornimento rimovibile che eroga Gnl e Gnl-C. Questo progetto è frutto della passione che mettiamo nel nostro lavoro, ma anche dell’impegno e del lavoro svolto dall’Authority e da tutti gli enti preposti, che hanno fornito l’assistenza e la disponibilità necessarie. Siamo felici di mettere a disposizione della comunità un impianto di rifornimento così tecnologicamente avanzato ed affidabile capace di rifornire ogni tipo di veicolo pesante e leggero" ha detto l’amministratore delegato Aldo Bernardini. "L’apertura dell’impianto di distribuzione del Gnl e Gnc per il trasporto stradale pesante alla Spezia inaugurato nell’area del Truck Village del piazzale degli Stagnoni rappresenta una novità positiva per la rete infrastrutturale italiana in un contesto di grande fermento tra le imprese del settore, impegnate in molti progetti" osserva Andrea Arzà presidente di Assogasliquidi- Federchimica, l’associazione che rappresenta le imprese del Gnl e Gpl in Italia.