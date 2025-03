Prispan Carpenterie: Eccellenza nella Lavorazione dei Metalli in Valdelsa

Prispan Carpenterie rappresenta una delle realtà più fiorenti e longeve del distretto industriale della Valdelsa. Con oltre 40 anni di esperienza nel settore della lavorazione dei metalli, l’azienda, fondata da Maurizio Prisco, è oggi un punto di riferimento per l’intera regione e non solo. Situata a Casole, nel cuore di un territorio noto per la sua tradizione industriale, Prispan è specializzata in attività di piegatura, saldatura e taglio delle lamiere. Grazie a un costante impegno nella ricerca di soluzioni innovative, l’azienda è riuscita a coniugare l’esperienza accumulata in decenni di attività con le più moderne tecnologie nel campo della lavorazione dei metalli, guadagnandosi una posizione di prestigio sia a livello nazionale che internazionale.

L’azienda è nata grazie all’intuizione e alla determinazione di Maurizio Prisco, che con il tempo ha fatto crescere l’azienda trasformandola in una realtà che oggi vanta 6mila metri quadrati di capannone ed un parco macchine altamente tecnologico composto da ben 30 macchine a lavoro. L’azienda è in grado di effettuare oltre 12.000 tagli a settimana, un dato che testimonia la capacità produttiva e la solidità del suo modello di business. Maurizio Prisco, fondatore e titolare dell’azienda, ha sempre creduto nel valore dell’esperienza, ma anche nella necessità di guardare al futuro con spirito di innovazione. "Per arrivare a livelli di eccellenza come quelli che abbiamo oggi, è stato fondamentale unire l’esperienza maturata in questi anni alla continua ricerca di nuove tecnologie – afferma Prisco –. Solo così siamo riusciti a mantenere un elevato standard qualitativo, che ci ha permesso di ottenere riconoscimenti in tutto il mondo".

La capacità di Prispan di integrare tradizione e innovazione è uno degli elementi distintivi che l’ha resa un pilastro nel panorama industriale non solo italiano, ma anche internazionale. Prispan ha un ruolo strategico nel distretto della Valdelsa. La Valdelsa, una zona caratterizzata da un forte dinamismo industriale, è sempre stata un territorio che ha visto crescere numerose imprese legate alla lavorazione dei metalli e la Prispan Carpenterie rappresenta uno degli esempi più emblematici di successo. La capacità dell’azienda di crescere e innovarsi ha avuto un impatto diretto sulla comunità e sull’economia locale. Prispan ha infatti creato numerosi posti di lavoro, contribuendo alla creazione di un indotto che ha beneficiato anche le realtà più piccole del distretto.

"Crediamo fermamente nel valore della nostra terra e delle sue tradizioni industriali – continua Prisco –. La Valdelsa ha rappresentato sempre una base solida per la nostra attività. Essere riusciti a sviluppare una realtà come la nostra in questo contesto ci rende ancora più orgogliosi. Siamo parte di un ecosistema che da sempre ha creduto nell’importanza della qualità e dell’innovazione". L’azienda ha da sempre puntato sulla qualità dei suoi processi produttivi, garantendo ai propri clienti prodotti che rispondano ai più alti standard internazionali. Prispan Carpenterie, con la sua lunga storia di successi, è una delle aziende che meglio rappresentano l’eccellenza industriale della Valdelsa. Grazie all’impegno del fondatore Maurizio Prisco, che ha saputo unire esperienza e innovazione, l’azienda è diventata un leader nel settore della lavorazione dei metalli.