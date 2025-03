Newton Trasformatori: Crescita e Innovazione nel Distretto della Valdelsa

Senza ombra di dubbio alcuno, una delle aziende più significative del distretto economico- imprenditoriale della Valdelsa è la Newton Trasformatori S.p.A. L’azienda nasce nel 1982 e grazie alla collaborazione di un team altamente specializzato, alla serietà e all’attenzione verso il cliente, agli avanzati metodi di progettazione utilizzati e alla puntualità nel rispetto degli impegni assunti, che da sempre rappresentano i valori fondanti dell’azienda, si trasforma da piccola azienda artigianale ad azienda industriale, assumendo rapidamente il ruolo di player di riferimento nel mercato nazionale ed internazionale.

L’importanza di questa crescita per il distretto non può essere sottovalutata: Newton Trasformatori è una delle realtà che contribuisce in modo significativo alla competitività e alla visibilità internazionale della Valdelsa. Si occupa di progettazione, produzione e vendita di trasformatori elettrici, oltre che di prodotti per le applicazioni concernenti la distribuzione di energia elettrica, ma anche trasformatori potenza, trasformatori olio e trasformatori resina.

Il casolese Guglielmo Montagnani è il presidente di Newton Trasformatori, un polo attivo, appunto, da 43 anni a Poggibonsi nella zona industriale di Pian dei Peschi. La proprietà è della famiglia Montagnani e la gestione è a cura di un’équipe di manager con in testa l’ingegnere Stefano Moretti, amministratore delegato.

"Abbiamo un organico di 120 dipendenti e la previsione è quella di un incremento nel numero delle maestranze. Tradotto in cifre, dalle 30 alle 35 assunzioni – afferma Montagnani –. Recentemente abbiamo anche stipulato un contratto con Rete ferroviaria italiana della durata di sei anni per 180 milioni di euro complessivi, 30 milioni all’anno a partire dal prossimo. Cifre importanti che ci permetteranno di accrescere l’attuale fatturato, attualmente pari a 50 milioni. Queste le nostre proiezioni per il futuro, unite, lo accennavo in precedenza, a un aumento della forza lavoro. Da accordi a suo tempo siglati, realizzeremo, come azienda di questo specifico campo, trasformatori di sei tipi da fornire a Rfi, affidandoci alle tecnologie più avanzate". La Newton è il cavallo di razza dell’imprenditoria valdelsana, che rappresenta un modello di innovazione e crescita per l’intera area. Si assiste così alla sua galoppata per espandersi ancora e mettere in cantiere nuove opportunità professionali.

Il marchio Newton è, inoltre, collegato a diverse attività. Montagnani ha, infatti, finanziato vari progetti, in particolar modo culturali, sociali e sportivi, contribuendo al miglioramento delle infrastrutture locali e alla crescita del capitale sociale del territorio. Un’impresa, quindi, ben radicata sul territorio e che aiuta il territorio a crescere. La Newton Trasformatori è un punto di riferimento per il distretto e una testimonianza della forza imprenditoriale della Valdelsa, che guarda con ottimismo al futuro.

"La nostra mission – afferma Montagnani – da oltre 40 anni è dedicarsi alla progettazione e alla produzione di trasformatori efficienti adatti a rendere la vita di tutti più facile e confortevole, con una grande attenzione alla riduzione dei consumi di energia, per garantire a tutti uno sviluppo sostenibile".