Pronti... "La Befana vien dal mare". Lo sbarco in Passeggiata Morin

Tra befane particolari che scendono da una parete di roccia, cavalcano una moto e si lanciano da un campanile, anche quella che identifica molto il nostro territorio: la ‘Befana vien dal mare’. Si tratta, nel 2024, dell’importante decima edizione dell’evento organizzato dalla onlus Life on the sea. Come sempre un programma ricco di sorprese e carico di emozioni per i bimbi. Anche per questa occasione uno sbarco particolare, grazie al prezioso supporto della Capitaneria di porto spezzina: la Befana della nostra città arriverà nel pomeriggio via mare a bordo di una motovedetta in Passeggiata Morin per sbarcare e incontrare il pubblico. Non mancherà la distribuzione di doni, caramelle e palloncini a tutti i presenti, alla presenza delle macchine d’epoca di Cams, Passione Maggiolino, le mitiche vespe d’epoca del Vespa Club La Spezia, le moto dei Marinai motociclisti e gli ormai intramontabili bus d’epoca di Storicbus, la più grande associazione di autobus storici d’Italia, vanto della nostra città. I nostri piccoli potranno essere accompagnati con i propri genitori a bordo delle auto e dei bus storici, per la sfilata lungo le vie principali della città con brevi soste in piazza Brin e piazza Saint Bon. “Saremo come di consueto confortati e guidati dal corpo di polizia municipale – spiega Francesco Longardo, presidente di Life on the sea – , che da sempre garantisce il sereno svolgimento della sfilata. Concluderemo con un passaggio dei mezzi in piazza Verdi, per poi salutarci e darci appuntamento all’undicesima edizione della ‘Befana vien dal mare’”.

L’ultima sosta sarà allietata dalla musica di deejay Ciro, mentre saranno distribuite ai bambini caramelle, doni, e palloncini. “Un ringraziamento – conclude Longardo – a tutti coloro che permetteranno lo svolgimento della manifestazione patrocinata dal Comune di La Spezia, con il supporto di polizia locale, Autorità Portuale, capitaneria di porto, Cams, Passione Maggiolino, StoricBus, Marinai Motociclisti, Street Knights e Vespa Club La Spezia. Un grazie di cuore a tutti i soci di Life on the sea che, con la loro disponibilità, contribuiranno all’organizzazione dell’evento”.

Marco Magi