Pizzirani: Leader nella Distribuzione di Articoli Tecnici Industriali dalla Valdelsa

È una delle aziende storiche della Valdelsa. In molti casi ha tracciato la linea da seguire, è stato il porto sicuro e la guida per molte altre imprese. Si tratta della Pizzirani. Nel 1968 inizia il percorso della distribuzione di articoli tecnici industriali. Da piccolo negozio collocato nella città di Colle, in pochi anni l’azienda si trasforma: il suo fondatore (ed ancora attuale Presidente) il Sig. Orlando Pizzirani, con la chiara visione delle prospettive e delle potenzialità offerte dal mercato, ha messo in campo quanto era necessario per consolidare l’attività. Oggi è un’azienda leader del mercato nazionale ed internazionale. Pizzirani è specializzata nella fornitura di cinghie per trasmissione, pulegge, slitte, catene e altri articoli tecnici industriali.

"Oggi – afferma Pizzirani – ci proponiamo come sempre al mercato Italia ed Estero con la stessa determinazione di sempre, continuando il nostro percorso di crescita, certi di voler restare un’azienda di riferimento. Da oltre mezzo secolo siamo sul mercato, arrivando ad oltre 13 milioni di euro di fatturato annuo, più di 30 impiegati e 9000 metri quadrati di magazzino coperto. In un settore come quello relativo alla distribuzione di articoli tecnici industriali per noi la qualità è un’assoluta priorità, sia a livello di prodotti sia di servizio offerto al cliente. La qualità dei prodotti proposti, l’affidabilità del team e la meticolosità dei controlli eseguiti sono da sempre tra gli elementi distintivi del nostro metodo di lavoro". Lo staff della ditta, che conosce approfonditamente le problematiche industriali della trasmissione di potenza, offre anche servizi di consulenza e assistenza a partire dall’acquisizione dell’ordine fino alle fasi di progettazione e consegna. Il team è, inoltre, composto da professionisti qualificati ed esperti in ambito commerciale e tecnico, che possono vantare una pluriennale esperienza nel settore e sono in grado di consigliare alle aziende clienti i prodotti più adatti in base alle loro esigenze. Puntualità, efficienza e cortesia sono assolute, quindi, le garanzie per la clientela di Pizzirani. Non solo in Italia, ma anche all’estero, Pizzirani si è conquistata una posizione di rilievo, rappresentando un punto di riferimento per l’industria internazionale.

"Credo che sia l’impegno costante nell’innovazione e nella ricerca di soluzioni sempre più avanzate che ha permesso all’azienda di rispondere alle sfide del mercato globale, consolidando il suo ruolo nel settore – continua Pizzirani –. Le capacità di adattamento e la capacità di anticipare le tendenze del mercato ci hanno dato la possibilità di crescere". Pizzirani è, così, diventato sinonimo di affidabilità e competenza, anche nelle aree più specializzate dell’industria meccanica. Ormai un’impresa di prestigio con una solida reputazione.

Il legame con il territorio della Valdelsa è forte e rappresenta una risorsa fondamentale per la continua espansione e per il mantenimento di un livello di eccellenza che continua ad essere il segno distintivo della Pizzirani.

Lodovico Andreucci