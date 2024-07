Manodopera e lavoro qualificato: "Contro la dispersione scolastica"

Arriva anche nello stabilimento del Muggiano il progetto di Fincantieri, finanziato dalla Regione Liguria, volto a colmare il fabbisogno di manodopera specializzata con la formazione di lavoratori qualificati per la costruzione navale. Un’iniziativa, nata nell’ambito di Distretto Italia, fortemente voluta da Fincantieri che ha attivato il corso di formazione sia a Riva Trigoso, a cura del Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno, sia nella nostra città, a cura di Cisita.

Proprio Giorgia Bucchioni, presidente di Cisita, afferma in merito: "Sono particolarmente felice di questa iniziativa che rappresenta un ulteriore tassello di quella crescita territoriale che si sta compiendo grazie agli sforzi congiunti di tutti, aziende e Istituzioni. Come Cisita siamo impegnati per corrispondere, con azioni concrete, alle esigenze formative della nostra città: questo progetto per addetti alla postazione di saldocarpenteria, ha radici salde nella tradizione della manodopera “Made in Italy”, volgendosi contemporaneamente a quel futuro che stiamo già vivendo". Soddisfazione condivisa anche con il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. "Il bando ’Maestri del mare’ è un’iniziativa importante che offre nuove opportunità occupazionali nell’ambito della costruzione navale, settore fortemente in crescita nella nostra città e trainante dell’economia locale, insieme a quelli della Difesa, della cantieristica e del porto. Il progetto nasce per affrontare la carenza di manodopera e per riavvicinare le persone alla produzione e al lavoro qualificato, un grande patrimonio, una tradizione del nostro territorio e del Paese che dobbiamo promuovere e valorizzare".

Sulla stessa linea l’assessore alla formazione del Comune della Spezia Patrizia Saccone: "L’importanza della formazione pratica, vera esperienza sul campo, supervisionata da professionisti dei mestieri del mare, rappresenta un’opportunità preziosa per gli studenti che potranno cogliere un’importante opportunità occupazionale grazie a Cisita e Fincantieri".