I grandi Cru della costa toscana “Produttori e agricoltori uniti da una moderna visione comune“

Anteprima Vini presenta ottanta cantine disseminata nella cinque provincia costiere della Toscana. Il motivo è semplice, come spiega Duccio Corsini, presidente dell’associazione Grandi Cru della Costa Toscana: “Lo scopo è quello di riunire il gruppo di agricoltori e produttori che uniti da una visione comune. Una visione che trova concretezza in un certo spirito, in un modo di intendere e valorizzare il territorio come risorsa e non come elemento da sfruttare. Accanto ai Grandi Cru ad Anteprima Vini si trovano alcune aziende che potremmo definire ‘ospiti’: ma che riconoscono i nostri principi“.

Importante ricordare come più della metà delle aziende agricole presenti sono aziende biologiche che fanno della sostenibilità il loro punto di forza. “Alcuni dei nostri membri – aggiunge Corsini – inoltre, promuovono un’agricoltura biodinamica. Possiamo dire, dunque, che tutti noi Grandi Cru ci presentiamo al pubblico guardando al futuro, alla tutela del territorio e delle sue specificità".

Ecco i produttori divisi per provincia.

Grosseto. Azienda agricola Bragaglia; Valdonica; Antonio Mastrojanni; Azienda agricola Col di Bacche; Azienda agricola Poggio Nibbiale; Adonaeavini; Collemassari; Capua Winery - Riccardo Capua Viticolture; Diegale; Fattoria di Magliano; Moris Farms; Il Paradiso dei Conigli; Poggio Levante; Poggio L’Apparita; Sassotondo; Tenuta il Quinto; Tenuta Marsiliana; Tenuta Monterozzino.

Livorno. Azienda agricola Sant’Agnese; Azienda Agricola Arrighi; Batzella; Campo al Mare; Castello di Bolgheri; Grattamacco; Podere Sapaio; Tenuta Sterpai; Tenuta Campo al Signore; Società Agricola Petra; Soc. Agricola Suveraia; Tenuta le Colonne; Tenuta Meraviglia.

Pisa. Azienda Agricola Gli Archi; Az. Agr. Pakravan-Papi; Caiarossa; Colline Albelle; Gianni Moscardini S.S.A.; I Giusti & Zanza Vigneti Ss.Agr; Le Colline di Sopra; Fattoria Varramista; Fattoria Uccelliera; Marchesi Ginori Lisci; Marina Romin; L’ Agona; Le Palaie; Podere La Regola; Podere Pellicciano; Sorbaiano Soc. Agr. srl; Tenuta Prima Pietra; Tenute Podernovo; Usiglian del Vescovo.

Lucca. Az Agr Carmignani; Cantina Biagiotti; Colle delle 100 Bottiglie; Colle di Bordocheo; Coperativa Agricola Calafata; Fattoria Colleverde srl; Fattoria Montechiari; Fattoria la Torre; Fattoria Sardi; Maestà della Formica; Le Vigne del Grillo; Pieve Santo Stefano; Tenuta Adamo; Tenuta del Buonamico soc. Agr. Srl; Tenuta Lenzini; Tenuta dello Scompiglio; Tenuta di Valgiano; Tenuta Mariani az. Agr.; Tenuta Mareli; Tenuta Maria Teresa; Valle del Sole; Villa Santo Stefano.

Massa Carrara. Azienda Agricola Bertazzoli; Azienda Agricola l’Aurora; Azienda Agricola Pascale Francesca; Cantine Belmesseri; Fattoria Ruschi Noceti; Monastero dei Frati Bianchi; Podere Fedespina; Terenzuola.