Due volti nuovi nello staff

Dopo l’addio di Parisi, Bendandi potrà contare su uno staff rinnovato per il cammino in Serie A1. Come vice, la scelta è ricaduta su Federico Chiavegatti, ricreando quel duo che già si era visto nella stagione 2021-22 all’Olimpia Teodora. Ora, per di più, il bagaglio di Chiavegatti si è arricchito, dopo sei mesi al Rapid Bucarest, e l’ultima stagione come assistente di Nicola Vettori all’Uni Opole, in Polonia. La figura più esperta nello staff è però probabilmente quella del preparatore atletico Maurizio Gardenghi, reduce da due anni a Casalmaggiore, ma già impegnato in passato con la Nazionale maggiore e diverse squadre della massima serie, maschile e femminile. Confermati invece dalla scorsa stagione Valentina Tiloca (team manager), Carlo Maria Mitti (assistente), Lorenzo Librio (scoutman) e Michele Savarese (responsabile dei fisioterapisti).