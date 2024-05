Brugnato Outlet Village. Dieci anni di crescita: "Col territorio nel cuore"

Si sono da poco concluse le celebrazioni del decimo anniversario di Brugnato 5Terre Outlet Village, che per tutto il mese di aprile hanno animato l’Outlet Village a due passi dalle cinque Terre con iniziative ed eventi dedicati a grandi e bambini.

Tra gli eventi clou che hanno riempito la piazza centrale del centro, teatro degli appuntamenti, il live show di Cristina D’Avena, la regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati, interprete di alcuni dei pezzi più cari alla memoria di grandi e piccini, protagonista lo scorso 20 aprile di un live show insieme al suo corpo di ballo, e l’incontro di domenica 28 aprile con Giovanna Sannino e Alessandro Orrei, gli attori che interpretano gli amati personaggi di Carmela e Mimmo della serie-evento targata Rai che tanto successo sta riscuotendo presso il pubblico italiano. Un intero mese di iniziative che hanno fatto da cornice ad un compleanno sentito dalla proprietà, dai lavoratori impiegati e dalla comunità locale, oltre che dai tantissimi visitatori, che nel primo decennio di attività hanno toccato quota 20 milioni. Un’affluenza che ha contribuito a far registrare performance importanti portando fino al raddoppio dei ricavi in dieci anni. Con i suoi oltre 80 negozi che si sviluppano su circa 20mila metri quadrati di superficie commerciale, l’Outlet Village rappresenta non solo un punto di riferimento nel panorama produttivo, ma anche un polo occupazionale sorto in un’area che in passato offriva poche opportunità. "Persone e territorio sono sempre state al centro del nostro progetto, fin dalla sua ideazione – dice Marina Acconci, ad della San Mauro Spa –. Dopo dieci anni, possiamo dire che l’idea ha dato i suoi frutti ed ha portato alla costruzione di un legame con il territorio di tipo sinergico, in un’ottica di crescita condivisa".

Ad oggi le risorse impiegate all’interno del centro sono costituite per oltre l’85% da donne, e per il 50% provengono dal territorio immediatamente prossimo all’Alta Val di Vara e per la restante parte dalla Spezia e dalla Val di Magra. Attenzione nei confronti della comunità che è al centro delle strategie aziendali e alla quale vengono dedicate iniziative ad hoc in ambito sociale e programmi per l’empowerment professionale. La celebrazione del decimo anniversario ha fornito inoltre l’occasione per annunciare importanti novità come il prossimo ampliamento in programma, che presto porterà alla realizzazione ed all’apertura di 15 nuovi punti vendita e all’implementazione della food court. Progetti che confermano la vocazione alla crescita ed allo sviluppo, rafforzata dal recente passaggio della gestione del centro a Promos Srl, società italiana leader nel comparto outlet.

All’ampliamento dell’offerta si affianca l’implementazione dei servizi, con novità che coinvolgono sempre il territorio, come l’attivazione del collegamento ecosostenibile (tramite mezzi elettrici) tra Outlet Village e centro storico di Brugnato e, una volta definito l’accordo con Trenitalia, la partenza di un servizio intermodale che permetterà, con un unico biglietto ferroviario, di raggiungere l’outlet con un bus di linea collegato alla stazione di La Spezia. Tra gli altri progetti in via di realizzazione, inoltre, l’apertura di un Centro Fitness a partire dal mese di giugno, e sempre dall’estate 2024, di un Parco Acquatico.