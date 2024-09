Zahariev il bomber designato

Con Hristo Zahariev la Pielle ha chiuso il roster, almeno questo è stato l’annuncio ufficiale della società al momento della chiusura dell’accordo con il bulgaro ex Trieste, Varese e Fortitudo Bologna. Zahariev, sì, un colpo davvero di livello: «Un giocatore con un pedigree importante che può vantare esperienza internazionale. Si tratta di un giocatore versatile, con stazza, pericoloso al tiro da oltre l’arco e un’ottima visione di gioco», parola di coach Campanella, che si gode la sua nuova guardia titolare. Uno dei migliori giocatori bulgari, Zahariev; in patria un vincitore seriale con 6 scudetti e 3 Coppe nazionali. L'ultima, conquistata proprio nel 2024 con il Chernomorets Burgas, che invece in campionato è stato eliminato in semifinale. I numeri, poi, di lusso per la categoria: nell'ultimo campionato bulgaro ha viaggiato a oltre 16 punti di media. In nazionale poi di recente contro la Germania campione del mondo di recente ha piazzato una partita da 15 punti. Insomma, un fuoriclasse destinato sulla carta a fare la differenza per i livornesi, l’uomo dell'ultimo tiro nei finali equilibrati, il leader designato dell’attacco di Campanella.