Volley, derby toscano: nella passata stagione doppio successo per Scandicci

Si riparte da dove si era conclusa la regular season, dal derby fiorentino tra Scandicci e Il Bisonte che anche in questa stagione è garanzia di spettacolo. Le squadre in questo avvio di campionato hanno svolto tre allenamenti congiunti, e le indicazioni arrivate dalle amichevoli spostano i favori del pronostico verso la formazione di coach Barbolini. Nella passata stagione, la Savino Del Bene ha vinto entrambe le sfide. La partita di andata – giocata nel giorno di Santo Stefano – Scandicci infilò la sesta vittoria consecutiva, estromettendo Il Bisonte dalla Final Eight di Coppa Italia. La formazione di Barbolini, nel confronto di andata è riuscita subito a mettere una distanza di sicurezza vincendo il primo set per 25-23, e di marcare la differenza nel secondo con un netto parziale di 25-15. La reazione del Bisonte nel terzo set ha trovato impreparate le ragazze di Scandicci, capaci di chiudere il quarto set a proprio vantaggio con il risultato di 25-21. La sfida di ritorno – ultima della regular season – ha avuto un epilogo al tie break: pur essendo più combattuta della sfida di andata, Sandicci è riuscita ugualmente a imporsi per 3-2 consolidando il secondo posto in classifica. La squadra ospite si è subito portata avanti di due set (25-21, 25-14) ma il cambio di rotta della formazione di casa (25-20, 26-24) ha costretto Scandicci ad andare al tie break in cui si è imposta con il parziale di 15-7 per il 3-2 conclusivo.