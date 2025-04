Tagliato il traguardo sarà grande festa Tra premi in denaro e capi tecnici

Le premiazioni ufficiali della manifestazione si terranno domani al termine della gara a partire dalle ore 11, quando saliranno sul palco i primi tre classificati di ogni categoria per ricevere il loro meritato riconoscimento dalle autorità cittadine. Il montepremi ufficiale prevede premi in denaro e capi tecnici, con la possibilità di premio sia per il piazzamento individuale che per il merito nelle categorie speciali. I riconoscimenti in denaro verranno erogati tramite bonifico bancario o vaglia postale entro 90 giorni dalla gara, ma solo dopo aver ricevuto la documentazione richiesta, che comprende il modulo di autocertificazione e copie leggibili della tessera con codice fiscale e della carta d'identità. I premi tecnici, invece, saranno consegnati direttamente agli atleti la mattina stessa dell’evento, subito dopo l'ufficializzazione delle classifiche da parte dei giudici Fidal. Nel caso in cui alcuni premi non vengano ritirati durante la giornata, resteranno disponibili fino al 10 maggio 2025 presso il negozio "Il Campione", situato in via Mino da Fiesole 20 a Prato. Un'importante novità è l'introduzione di una speciale classifica riservata agli atleti e alle atlete italiani, che si aggiungerà ai premi già previsti per i vincitori generali. Per "atleti italiani" si intende chi possiede la cittadinanza italiana e il premio relativo a questa categoria potrà essere cumulato con quello già vinto nella classifica generale. Accanto ai riconoscimenti individuali, saranno premiate anche le prime dieci società con almeno dieci iscritti, con una classifica basata sul numero di partecipanti delle diverse squadre che prenderanno parte alla Family Run. I trofei e i premi speciali saranno: 10° Trofeo Carrozzeria Mg Memorial Alberto Guidoreni, 24° Trofeo Cna Memorial Daniele Biffoni, 48° Trofeo Romano Borselli, 35° Trofeo Daddi Mario, 13° Trofeo Coni Memorial Stefano Balestri, 7° Coppa Emanuele Bartolini, 6° Coppa Avis 2° Trofeo Oratorio di S. Anna.