Supercoppa: primo trionfo dei labronici

La stagione 2023-24 della Caffè Toscano Pielle Livorno parte come meglio non si potrebbe, conquistando già il 24 settembre il primo trofeo assoluto nella storia del basket livornese. Al PalaTerme di Montecatini, davanti a 1.500 tifosi biancazzurri scatenati, i ragazzi di coach Cardani vincono la Supercoppa LNP superando nella finalissima la Tecnoswitch Ruvo di Puglia di Federico Campanella, coach livornese quest’anno tornato in città per guidare la Pielle verso il sogno Serie A. Dopo una gara equilibrata fino allo spasimo e con i pugliesi quasi sempre avanti, i livornesi piazzano l’allungo decisivo nell'ultimo quarto grazie alle triple decisive di Rubbini, Campori e Laganà e chiudono la sfida sull’88-78. Miglior marcatore Mateo Chiarini con 21 punti, ma l’MVP della Supercoppa è il play Michele Rubbini, autore di 17 punti in finale e 60 in tutto il torneo, con numeri da leader in stagione. La corsa verso il trofeo era iniziata con le vittorie sulla Libertas Livorno nel derby (103-81), Herons Montecatini (85-72) e Bakery Piacenza (84-59). Nelle final four, durissima semifinale contro NPC Rieti (86-78), prima del trionfo finale sui pugliesi e della celebrazione a Palazzo Civico.