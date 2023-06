Matteo Pollone, il ministro della difesa di Varese, da urlo la sua marcatura su Logan

Lo specialista, il ministro della difesa. Da urlo il suo lavoro in marcatura su David Logan nella serie di semifinale playoff contro Cantù. Lavoro che ha pagato i suoi frutti soprattutto in gara 5, quando sul neutro di Casale Monferrato la guardia americana campione d’Italia con Sassari è risultato deleterio per la causa brianzola, sparando a salve. Merito appunto di un Matteo Pollone che, dopo l’infortunio capitato a Lorenzo Saccaggi, è stato responsabilizzato da Nicola Brienza con l’inserimento nel quintetto titolare. L’ex Biella non si è tirato indietro, rispondendo presente e ripagando la fiducia di chi l’estate scorsa lo aveva scelto per prendere il posto di Joonas Riismaa nel roster biancorosso. Alla faccia degli scettici.