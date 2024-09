L’Estra Pistoia made in Usa è pronta a stupire: l'obiettivo sono i playoff

Confermarsi sugli ottimi livelli della scorsa stagione: è questo il principale obiettivo dell’Estra Pistoia Basket 2000 edizione 2024-25, alla sua nona stagione in Serie A. Reduci dal sesto posto in regular season culminato con i quarti di finale nei playoff scudetto (sconfitta 3-0 dalla Germani Brescia), i biancorossi sono pronti a stupire ancora ma dovranno fare i conti con una serie di cambiamenti epocali, tanto societari quanto tecnici. Ad aprile il club è passato dalle mani del Consorzio Pistoia Basket City agli investitori statunitensi dell’East Coast Sport Group Italia, una cordata made in Usa capitanata da Ronald Rowan. Il nuovo presidente biancorosso, icona del basket pistoiese a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta con la maglia dell’Olimpia, sogna in grande: «La promessa che facciamo ai nostri tifosi è che lavoreremo duramente, ogni giorno!», sottolinea “Marine” che fissa l’obiettivo stagionale dei biancorossi: «Stagione 2024/25? Vogliamo dare continuità alla società e puntare ad un posto nei playoff nel campionato di Serie A». Dal nuovo assetto societario al cambio in panchina: Dante Calabria, coach statunitense classe 1973 con un passato in Italia da giocatore (ha vestito le maglie, tra le altre, di Treviso, Cantù, Milano e Livorno), raccoglie il testimone di Nicola Brienza firmando un contratto triennale: «L’opportunità di tornare in Italia per poter allenare in Serie A in una realtà come quella di Pistoia è una motivazione più che sufficiente per accettare questa chiamata», aveva sottolineato il neo coach nella conferenza stampa di presentazione. A lui il compito di gestire un roster completamente rivoluzionato: solo due le conferme rispetto alla scorsa annata, quelle di capitan Della Rosa (rinnovo biennale) più Saccaggi, e passaggio alla formula 6+6 sul mercato. Il motivo? Inserire un ulteriore profilo straniero per allungare le rotazioni, punto debole della gestione Brienza, rispetto al 5+5 dell’annata 2023-24. Tanta anche la curiosità per i nuovi innesti: da Elijah Childs, nel 2021/22 in Serie A2 a Trapani e proveniente dai tedeschi dell’Heidelberg, alla scommessa Eric Paschall. L’ex ala piccola di Golden State Warriors e Utah Jazz è il giocatore più rappresentativo del roster biancorosso per esperienza e talento ma non calca il parquet dal 5 aprile 2023, data della sua ultima partita con i Leones de Ponce, squadra portoricana nella quale ha militato per un solo mese. Occhi puntati anche su due giovani promesse, Leonardo Cemmi e Federico Stoch.