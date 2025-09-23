Le toscane sono pronte a incendiare la nuova stagione di A2 Old Wild West

La nuova stagione di Serie A2 Old Wild West è alle porte e la Toscana si presenta con il suo carico di entusiasmo e tradizione. Due squadre rappresentano la regione, sostenute da una passione che non conosce mezze misure. La Libertas Livorno 1947 riporta in A2 il calore di una città che respira pallacanestro come poche altre: il Modigliani Forum è pronto a incendiarsi, restituendo al grande basket una piazza che vive di rivalità e orgoglio. Al suo fianco l’Estra Pistoia, che dopo la retrocessione ha scelto di ripartire con decisione, ristrutturando il club e garantendo ai propri tifosi un futuro solido. Ritrovarsi ai nastri di partenza della A2, dopo una stagione difficile, è già una vittoria che sa di rinascita. Il derby ideale tra Livorno e Pistoia promette di diventare uno dei fili narrativi più seguiti della stagione, con il pubblico toscano pronto a riempire i palazzetti e trasformare ogni partita in una festa di sport. Non meno intensa l’attesa in Emilia-Romagna, terra dove il basket è parte dell’identità collettiva. La Fortitudo Bologna 103 resta una delle protagoniste annunciate, con l’eterna sfida tra il passato glorioso e la rincorsa al ritorno in Serie A. La tifoseria unica alimenta ambizioni che nemmeno gli infortuni possono spegnere. Sella Cento e Unieuro Forlì inseguono anch’esse il sogno promozione: la prima forte del legame con la propria comunità, la seconda alla ricerca di un traguardo più volte sfuggito. Attenzione anche a Rimini, che dopo la crescita degli ultimi anni e l’entusiasmo ritrovato punta a fare il salto definitivo. In A2 i posti in palio per la promozione sono due, altrettanti quelli riservati alle retrocessioni in B Nazionale. E proprio nei gironi di B Nazionale non mancano piazze storiche tra Toscana ed Emilia-Romagna, regioni che in ogni angolo custodiscono passione e tradizione. I giovani talenti trovano spazio e stimoli in queste realtà, contribuendo a tenere vivo un movimento che guarda con fiducia al futuro. Le danze stanno per cominciare: sarà un campionato che, come da tradizione LNP, promette emozioni e protagonisti assoluti. Ogni partita sarà una sfida di orgoglio e tecnica, capace di accendere le tifoserie e scrivere nuove storie. La Toscana, con la sua tradizione e passione, si prepara a brillare anche quest’anno.