Una scorpacciata di eventi per tutti gli appassionati

Si scrive Mugello, si pronuncia passione assoluta per i motori. La stagione sportiva 2025 è in pieno svolgimento e sta per arrivare forse al suo apice con il Gran Premio del Motomondiale: quest'anno sono in programma 15 gare tra auto e moto per un totale di 250 giorni di attività tra giornate dedicate ai test di Formula 1, test per le formule minori (F4, Freca), ma anche Hypercar e LMP2, così come vetture GP e giornate dedicate alle prove libere di moto e auto. Una vera e propria scorpacciata per gli appassionati con la fortunata coincidenza del Gran Premio d'Italia del Motomondiale nei giorni "più lunghi dell'anno", questo weekend dal 20 al 22 giugno con il 21, appunto, che è il solstizio d'estate, quello con più luce di tutti gli altri. Per la cronaca, questo avverrà alle 4.42 di mattina del 21 giugno. Tra gli appuntamenti imperdibili da settimana prossima in avanti segnaliamo le Finali Mondiali Ferrari, che tornano al Mugello dal 24 al 26 ottobre, uno spettacolo dentro e fuori dalla pista per tutti gli appassionati del Cavallino Rampante. Poi i Campionati Italiani Auto (11-13 luglio e 12-14 settembre) e il secondo Mugello Racing Weekend (5-7 settembre, il primo si era svolto tra il 9 e l'11 maggio). Per quanto riguarda il motociclismo nazionale, le date da segnarsi in agenda sono le tappe del Civ, il Campionato Italiano Velocità: primo evento già disputatosi tra il 30 maggio e il 1° giugno, ma tra il 3 e il 5 ottobre ci sarà il bis. Tre giorni dopo, mercoledì 8 ottobre, la Modena 100 Ore. Insomma, un calendario spettacolare e affollatissimo. «Quest’anno sono state fatte opere di riqualificazione altimetrica alla via di fuga della San Donato, sostituito oltre 2.000 gomme e aggiunti ulteriori 400 metri di sistemi di protezione di gomme verticali (type C) - ha dichiarato Paolo Poli, direttore e ad dell’Autodromo Internazionale del Mugello -. Il tracciato, costantemente migliorato a livello di sicurezza, è tecnico, sicuro, veloce ed esigente come quelli di una volta, ma dotato di tutte le prescrizioni dettate dalle massime omologazioni internazionali, il Grado 1 Fia e il Grado A Fim. Siamo orgogliosi di essere l’unico circuito in Italia ad avere le omologazioni e relative licenze per ospitare gare di MotoGP e Formula 1. Non solo, in 50 anni di storia il layout originale del tracciato toscano non è mai stato modificato ed oggi i piloti di MotoGP come Bagnaia, Marquez, Martin, Bastiani, Bezzecchi, Quartararo o Vinales possono confrontarsi direttamente sulle 15 curve e i 5245 metri che nel 1976 videro trionfare Barry Sheene nella classe regina, la 500cc. Tanti gli appuntamenti nelle 2 e 4 ruote con due eventi clou: Il Gran Premio d’Italia Motogp, quest’anno con una data ancora più favorevole: 20-22 giugno».