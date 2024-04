Le migliori applicazioni per i runner

Per gli appassionati del running esistono tante app perfette per monitorare l’allenamento. Sono scaricabili sia su dispositivi Android che iOS, fornendo un'ampia gamma di funzionalità. Tra le migliori c’è ASICS Runkeeper, che offre un monitoraggio dettagliato delle corse, statistiche sul ritmo, distanza e calorie bruciate. Adidas Running invece, prima conosciuta come Runtastic, è ideale per i principianti, offrendo monitoraggio in tempo reale dell’allenamento, piani personalizzati e dettagli sulle performance. Nike Run Club offre monitoraggio GPS, sfide settimanali e programmi di coaching personalizzati. È adatta sia per principianti che per esperti. Funzionali sono anche Map My Run, che traccia le corse e fornisce anche dei feedback per migliorare le prestazioni. Runmeter monitora corse, camminate e ciclismo, offrendo mappe e grafici dettagliati. Strava è specificamente progettata per corridori e ciclisti e permette di registrare tutte le attività e confrontare le prestazioni. Mentre 5K Runner, anch’essa ideale per principianti, offre un sistema di allenamento per raggiungere i 5 chilometri.