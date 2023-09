L'Armani in pole, ma la Supercoppa è andata alla Virtus

Tutti contro Milano, anche se la Supercoppa ha detto altro. La stagione del basket italiano si è aperta con il trionfo della Virtus Bologna, che in finale ha superato 97-60 Brescia al PalaLeonessa, dopo aver eliminato i campioni d'Italia in semifinale. Un successo sorprendente non tanto per il fatto che la Virtus abbia alzato la coppa, quanto che la vittoria sia arrivata a pochi giorni dall'esonero di Sergio Scariolo. Luca Banchi ha però avuto il merito di prendersi la squadra in pochi giorni fino a portarla alla conquista del trofeo. “Sono stati dieci giorni un po’ particolari, però siamo stati bravi a stare uniti - le parole del capitano Marco Belinelli -. C’è molto ancora da fare sia in attacco che in difesa, dobbiamo conoscere bene il coach ma ci ha trasmesso tanta voglia di fare bene, sia dentro che fuori dal campo. C’è ancora tanto da fare, ma i presupposti partono con il piede giusto”. Milano, ferita dalla sconfitta di Brescia, resta comunque la favorita numero uno per la vittoria dello scudetto dopo che la squadra di Ettore Messina ha conquistato gli ultimi due tricolori, che hanno portato al club la terza stella. Milano che, nel roster, non avrà più Gigi Datome, che ha annunciato il suo ritiro. Le altre antagoniste dell'Olimpia sono Venezia, Brescia, Sassari e Tortona, queste ultime due ammesse alla prossima Champions League. Oltre a Pistoia, l'altra novità è rappresentata da Cremona, neopromossa come i toscani.