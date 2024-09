Gli avversari della prima giornata: c'è la Gevi Napoli di Kevin Pangos

Sarà la Gevi Napoli l’avversaria dell’Estra Pistoia all’esordio nella Serie A 2024-25. La sfida tra biancorossi e azzurri è in programma oggi, domenica 29 settembre, al PalaCarrara (palla a due alle ore 19:00). Estate di cambiamenti per la squadra di coach Igor Milicic, che si limita alla conferma del play di riserva, capitan De Nicolao, al centro Mabor e al baby Saccoccia. Tante le facce nuove in casa azzurra: da Leonardo Totè, fortemente voluto dal tecnico e destinato a ricoprire il ruolo di centro titolare, a Tomas Woldetensae il cui ruolo, dopo un’annata in chiaroscuro a Varese, sarà quello del 3 in uscita dalla panchina fino all’ala estone Kaspar Treier, reduce da un discreto quadriennio alla Dinamo Sassari. Completamente rinnovata la pattuglia degli stranieri: al fianco di Totè, nel ruolo di 4, agirà l’ala croata Dario Dreznjak, reduce da un ottimo triennio con la maglia del KK Zadar. Occhi puntati sulla comboguard Zach Copeland, ex Pistoia e protagonista della promozione in Serie A del 2023, reduce da una buona stagione in Germania al pari del britannico Dean Williams, ala dinamica e dotata di un buon tiro dall’arco. Ci si aspetta tanto anche da Charles Manning Jr, guardia dall’importante struttura fisica e con un’ottima capacità di penetrazione, e da Jordan Hall che arriva con l’etichetta di miglior giovane americano in circolazione per la sua capacità di ricoprire più ruoli: secondo gli addetti ai lavori sarà con ogni probabilità il 3 titolare o la point forward dei biancorossi ma per capacità e qualità è destinato a palcoscenici ancora più importanti. Il vero colpo di mercato dell’estate partenopea è però Kevin Pangos, playmaker di grande esperienza e talento ma reduce da alcune stagioni in ombra tra Milano e Valencia, complici alcuni infortuni che non gli hanno permesso di esprimere tutto il suo potenziale. L’ex asso dello Zenit San Pietroburgo e dello Zalgiris Kaunas riparte così dall’Italia con l’obiettivo di ritrovare la continuità perduta negli ultimi tempi.