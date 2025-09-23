Energie, entusiasmo e valorizzazione dei giovani la Libertas Livorno insegue la salvezza

La Libertas Livorno 1947 si rituffa con un pieno di fiducia ed entusiasmo nel campionato di Serie A2. La squadra di coach Andrea Diana sembra avere le carte in regola per raggiungere gli obiettivi, a cominciare da quello di una tranquilla salvezza. A fare da contorno a un’annata così speciale, vi sono anche le motivazioni del presidente Marco Benvenuti: «Metterò in campo tutte le mie energie, tutto il know-how che possiedo e le risorse economiche che posso permettermi per sostenere questa causa - aveva detto al momento della sua investitura come nuovo presidente - e fin da ora ringrazio chi ha creduto nella nostra visione». Parole piene d’amore, le quali, senza dubbio, rappresentano un ottimo viatico per la stagione che sta per iniziare. La squadra di Diana è pronta. Il roster sembra ben costruito, formato da elementi di sicuro talento come Tiby, Douvier, Genti, Woodson, Zanchetta, Sipala, Valentini, Fantoni, Tozzi, Filloy, Piccoli, Isotta, Possamai e Filoni. Uno dei valori aggiunti potrebbe arrivare proprio da coach Diana, livornese di 50 anni, noto per la sua preparazione tecnica e la capacità di saper valorizzare i giovani, allenatore che si contraddistingue per l’organizzazione e uno stile di gioco in cui intensità e determinazione sono elementi peculiari. «Sono qui per iniziare un progetto di lunga veduta e ambizione», aveva detto Diana in occasione della sua presentazione alla stampa. Il primo assistente di Diana sarà il confermato Iacopo Venucci, che così arriva al quarto anno consecutivo nel ruolo di assistant coach. Il tecnico di San Vincenzo dispone della maturità e della competenza necessarie per ricoprire una mansione così delicata. Un’altra conferma è stata quella di Matteo Bonaccorsi. La Libertas Livorno è certamente in buone mani.