Ecco cosa ci dice la storia. I numeri premiano il Pisa

Il Pisa si appresta a disputare una sfida che, nel corso della storia, è andata in scena quasi esclusivamente sul palcoscenico della Serie B. Lo Sporting Club infatti ha accumulato 12 precedenti contro la Salernitana sul prato dell’Arena Garibaldi, e 10 di questi sono stati disputati nel campionato cadetto. Il bilancio complessivo restituisce un disequilibrio marcatissimo: sono 5 le vittorie pisane, 6 i pareggi e 1 solo successo campano. Le due compagini non si affrontano dal 9 febbraio del 2021: al termine di quella stagione i granata acciuffarono la promozione in Serie A, a cui hanno fatto seguito due salvezze consecutive nella massima categoria prima della retrocessione avvenuta nella primavera del 2024. In quell’occasione la formazione guidata da Luca D’Angelo provò a scappare, mettendo due reti di scarto con la Salernitana grazie ai sigilli piazzati da Mazzitelli e Marconi a metà del secondo tempo.

La qualità della compagine campana però ricucì lo strappo: prima Tutino dimezzò le distanze, poi a recupero praticamente scaduto Casasola fissò il punteggio sul 2-2. Fu un pareggio molto amaro per il Pisa, che era riuscito a comandare praticamente per tutto il match: con due sole conclusioni verso la porta – allora difesa da Gori – gli ospiti riuscirono però a strappare un punto.

Nella stagione precedente invece i nerazzurri, in una serata da tregenda per la tempesta che si stava abbattendo sulla città, la spuntarono di misura grazie ai gol realizzati in avvio di gara da Di Quinzio e Fabbro: inutile il gol di Jallow per la Salernitana nel finale. Risale invece al 1 aprile 2017 l’unica sconfitta accusata dallo Sporting Club sul proprio terreno: si giocava un match delicatissimo nella corsa alla salvezza e i granata riuscirono a trionfare grazie al colpo di Rosina, piazzato a metà del secondo tempo, capitalizzando la sponda aerea di Coda proprio sotto al settore occupato dai sostenitori campani.

Al di fuori della Serie B, la sfida tra Pisa e Salernitana è stata giocata due volte nel campionato di Serie C. Il precedente più recente è datato 1 dicembre 2013: entrambe le compagini vantavano velleità di alta classifica, ma di fatto il big match dell’Arena partorì un topolino "striminzito". La gara infatti terminò 0-0 con pochissime emozioni ed occasioni segnate sul taccuino. Decisamente più importante l’incrocio avvenuto il 6 maggio 1979, quando la compagine guidata da Pier Luigi Meciani conquistò una vittoria vitale nella corsa alla promozione in Serie B. Il gol partita fu realizzato da uno degli eroi di quell’annata: Claudio "Caio" Di Prete. Quell’1-0 permise ai nerazzurri di rimanere in scia al Catania, poi battuto 2-1 nello scontro diretto del 3 giugno successivo che coincise con il sorpasso in classifica a un solo turno dal termine del campionato.

M.A.