Da Brescia a... Brescia: le 5 tappe della Mille Miglia

È tutto pronto per l'edizione 2024 della Mille Miglia, che prenderà ufficialmente il via martedì 11 giugno e che per 5 giorni, in senso antiorario come 3 anni fa, permetterà alle oltre 400 vetture del convoglio di toccare ben 7 regioni. Si partirà da Brescia e la 1ª tappa, dopo essere passati per Bergamo, Novara e Vercelli, si concluderà a Torino. Il dì seguente, riprendendo all'ombra della Mole Antonelliana, si proseguirà verso sud, scollinando le Langhe, attraversando prima il centro di Alba, poi Genova, Capitale Europea dello Sport 2024 e sede del primo pranzo di gara: il capoluogo ligure è la grande novità di questa edizione, con vista sul porto e sfilata sul lungomare. Al termine della sosta, quindi, verrà lasciata alle spalle la Riviera di Levante e, in direzione della costa tirrenica, si giungerà a Viareggio, arrivo della 2ª tappa. La 3ª, invece, in programma giovedì, sarà caratterizzata dalla discesa alla volta della Capitale, non senza una deviazione verso le province di Lucca, Livorno e - dopo il break a Castiglione della Pescaia - Grosseto, oltre al passaggio nei pressi del lago di Bolsena, per concludere la giornata con la sfilata a via Veneto. Roma, ancora una volta, rappresenterà il giro di boa, perché durante la 4ª tappa gli equipaggi risaliranno in direzione di Orvieto, sosteranno per il pranzo a Solomeo, raggiungeranno Siena e Prato, valicheranno i passi della Futa e della Raticosa e taglieranno il traguardo a Bologna. Infine, sabato 15 giugno, dal capoluogo emiliano piloti e navigatori attraverseranno Ferrara e Mantova, torneranno nei pressi del lago di Garda, a Valtenesi e Salò, quindi sfileranno in Viale Venezia a Brescia, principio e destinazione finale della Mille Miglia 2024. Tra le vetture impegnate in questo percorso di circa 2.000 km ci saranno 33 differenti nazioni rappresentate, ma sarà ancora l’Italia il Paese con il maggior numero di concorrenti, e si conteranno ben 71 esemplari di vetture che hanno preso parte alla storica Mille Miglia di velocità: a fare 'da padrona' è l'Alfa Romeo con 50 auto, tra le quali spiccano un raro blocco di 6C 1750 e tre 8C. Ci saranno, inoltre, 31 Porsche, 27 Jaguar, 25 Mercedes, 21 Ferrari e 17 Bugatti. A contendere la vittoria a Fabio Salvinelli e Andrea Vesco, alla ricerca l'uno del quarto titolo consecutivo, l'altro del quinto (trionfò anche nel 2020 a fianco del padre Roberto), tornerà la coppia argentina Juan Tonconogy e Barbara Ruffini, ultimi stranieri presenti nell’Albo d’Oro della corsa.